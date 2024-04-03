Неожиданный бомбардир и непобежденный тренер забрали награды тура УПЛ

Украинская Премьер-лига по итогам 22-го тура отечественного первенства отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям одесского "Черноморца" и киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Полузащитник "моряков" Артур Авагимян – футболист тура чемпионата Украины. Он оформил хет-трик в разгроме житомирского "Полесья" на выезде (4:1). В составе "Черноморца" последний раз три мяча за матч забивал Александр Косырин в 2003-м.

Авагимян приступил к делу со стартом второй половины. Для начала он замкнул навес Бадибанги. Далее – завершил контратаку "Черноморца" после передачи Брагару. А на 64-й минуте прямым ударом со штрафного попал в девятку ворот. Еще один гол одесситов оформил Кузык, а Кушниренко подсластил горечь поражения житомирян.

В свою очередь наставник "Динамо" Александр Шовковский – лучший тренер 22-го тура. С легендарным вратарем во главе столичный гранд разбил полтавскую "Ворсклу" (5:1). После назначения украинца "бело-синие" одержали 8 побед в девяти матчах.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Авагимян опередил Шапаренко, Шведа и Герреро. Зато Шовковский оказался лучше Григорчука, Любеновича и Максимова.