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Неожиданный бомбардир и непобежденный тренер забрали награды тура УПЛ

Киев, Среда 03 апреля 2024 12:34
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Неожиданный бомбардир и непобежденный тренер забрали награды тура УПЛ Фото: Артур Авагимян трижды наказал "Полесье" (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 22-го тура отечественного первенства отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям одесского "Черноморца" и киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "моряков" Артур Авагимян – футболист тура чемпионата Украины. Он оформил хет-трик в разгроме житомирского "Полесья" на выезде (4:1). В составе "Черноморца" последний раз три мяча за матч забивал Александр Косырин в 2003-м.

Авагимян приступил к делу со стартом второй половины. Для начала он замкнул навес Бадибанги. Далее – завершил контратаку "Черноморца" после передачи Брагару. А на 64-й минуте прямым ударом со штрафного попал в девятку ворот. Еще один гол одесситов оформил Кузык, а Кушниренко подсластил горечь поражения житомирян.

В свою очередь наставник "Динамо" Александр Шовковский – лучший тренер 22-го тура. С легендарным вратарем во главе столичный гранд разбил полтавскую "Ворсклу" (5:1). После назначения украинца "бело-синие" одержали 8 побед в девяти матчах.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Авагимян опередил Шапаренко, Шведа и Герреро. Зато Шовковский оказался лучше Григорчука, Любеновича и Максимова.

Неожиданный бомбардир и непобежденный тренер забрали награды тура УПЛ

К слову, ранее составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.

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