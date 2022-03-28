Несмотря на заявление об изменении планов. Россия продолжает наращивать войска возле Киева, - Генштаб

Россия уже 33-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирных людей. В частности, страна-агрессор продолжает наращивать свои войска у Киева. Они пытаются окружить украинскую столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Сообщается, что несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба РФ, в отношении изменения планов и приоритетных задач, враг и дальше продолжает наращивание группировки войск вокруг Киева.

К тому же российские оккупанты продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев.

Кроме того, российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери в течение первого месяца войны.