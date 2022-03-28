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В Житомирской области задержали предателя, который сливал оккупантам позиции ВСУ

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Житомирская область, Понедельник 28 марта 2022 17:14
В Житомирской области задержали предателя, который сливал оккупантам позиции ВСУ Полицейские задержали предателя В Житомирской области (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Татьяна Самарук

В Житомирской области нацгвардейцы задержали предателя, который сливал врагу местоположение и позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Сообщается, что нацгвардейцы задержали ранее судимого мужчину, который изучал местоположение и позиции украинских военных.

После задержания предатель рассказал, что договорился с представителями страны-агрессора, которые хотели, чтобы мужчина предоставлял им информацию о расположении боевых позиций и блокпостов украинских защитников.

Отмечается, что оккупанты обещали предателю денежное вознаграждение.

Военнослужащие передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы сообщали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.

Также мы писали, что возле Харькова обнаружили российских шпионов из "духовенства".

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