Попри заяву про зміну планів. Росія продовжує нарощувати війська біля Києва, - Генштаб

Росія вже 33-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Зокрема, країна-агресор і далі продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Повідомляється, що незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу РФ, щодо зміни планів та пріоритетних завдань, ворог і далі продовжує нарощування угрупування військ навколо Києва.

До того ж російські окупанти продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.

Окрім того, російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат протягом першого місяця війни.