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Кілька депутатів "Слуги народу" звернулись до САП щодо перевірки на поліграфі

Новини » Політика    24.10.2019 - 23:50
Кілька депутатів "Слуги народу" звернулись до САП щодо перевірки на поліграфі
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також Холодницький запросив нардепів приходити давати свідчення у НАБУ

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вже звернулось декілька депутатів від фракції "Слуга народу" для надання свідчень у справі про можливу корупцію у фінансовому комітеті Верховної Ради. Про це заявив голова САП Назар Холодницький в ефірі "Право на владу".

За словами Холодницького, правоохоронні органи уже готові провести допити членів фінансового комітету українського парламенту.

"За цю добу до мене вже на прийом записалось декілька осіб, які виявили бажання бути допитаними у цьому провадженні. Нардепи - "Слуги...". Перша, хто звернулась це Ольга Василевська", - повідомив Холодницький.

Він також додав, що САП готова буде оприлюднювати результати розслідування принаймні після того, як отримає свідчення.

"Справа (про можливу корупцію, - ред.) зараз в НАБУ (Національне антикорупційне бюро України, - ред.). До речі, в НАБУ є хороші поліграфи. Є кримінальне провадження в НАБУ, це є наша підслідність. Народні депутати це є виключно підслідність НАБУ і САП. Тому ми з нетерпінням очікуємо кожного з фігурантів - у САП або НАБУ - на ваш вибір, для дачі пояснень, для допиту", - додав Холодницький.

Нагадаємо, 24 жовтня перевірку на поліграфі пройшов голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Він заявив, що свідком хабарів на фінансовому комітеті Ради депутатам від "Слуги народу", що стали підставою для відкриття кримінальної справи і перевірок на детекторі брехні, є нардеп.

Раніше стало відомо, що всі члени фінансового комітету від фракції "Слуги народу" готові пройти поліграф після того, як їх попросив президент Володимир Зеленський.

САП зареєструвала провадження щодо депутата Медяника Свідок у справі хабарів нардепам зустрінеться з правоохоронцями, - Арахамія
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