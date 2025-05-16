Нештатна ситуація: втрачено зв'язок з українським винищувачем F-16

Сьогодні вночі сталася втрата зв'язку з літаком F-16, який брав участь у відбитті повітряної атаки. Пілот винищувача катапультувався та був евакуйований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв'язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника", - розповіли військові.

За попередніми даними льотчик знищив 3 повітряні цілі та вже працював по 4-й, застосовуючи авіаційну гармату.

"Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано", - повідомили в Управлінні комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Вказується, що самопочуття льотчика задовільне - він "знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує".

У Повітряних силах додали, що було призначено комісію "для об’єктивного з'ясування всіх обставин". Вона вже розпочала свою роботу.