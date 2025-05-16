Нештатная ситуация: потеряна связь с украинским истребителем F-16
Сегодня ночью произошла потеря связи с самолетом F-16, который участвовал в отражении воздушной атаки. Пилот истребителя катапультировался и был эвакуирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ.
"16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушного нападения противника", - рассказали военные.
По предварительным данным летчик уничтожил 3 воздушные цели и уже работал по 4-й, применяя авиационную пушку.
"Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован", - сообщили в Управлении коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ.
Указывается, что самочувствие летчика удовлетворительное - он "находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает".
В Воздушных силах добавили, что была назначена комиссия "для объективного выяснения всех обстоятельств". Она уже начала свою работу.
Другие инциденты с украинскими F-16
Напомним, в апреле во время выполнения миссии на F-16 погиб 26-летний украинский летчик Павел Иванов.
Еще один F-16 Украина потеряла в августе 2024-го. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа. Известно, что F-16 сбивал вражеские цели и потерял связь, когда заходил на новую цель. Как писало РБК-Украина, во время отражения массированной атаки погиб опытный пилот Алексей Месь ("Мунфиш"). Больше о нем - в материале РБК-Украина.
Добавим, президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Алексею Месю.
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