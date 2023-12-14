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Нещодавно сформована дивізія ПДВ Росії зазнала великих втрат, - розвідка Британії

Четвер 14 грудня 2023 11:48
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Нещодавно сформована дивізія ПДВ Росії зазнала великих втрат, - розвідка Британії Фото: нещодавно сформована дивізія ПДВ Росії зазнала великих втрат (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія (104 ГАД) Росії, ймовірно, зазнала надзвичайно великих втрат під час дебюту на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, терористи, під час дебюту, не змогли досягти поставлених цілей.

"Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра", - додає розвідка.

Зазначається, що дивізія була погано підтримана авіацією й артилерію. Зокрема більшість військових, ймовірно, були недосвідченими.

Після величезних втрат російські блогери почали закликати командувача Дніпровської групи військ генерал-полковника Михайла Теплінського піти у відставку. Це, зі свого боку, стало ударом по репутації останнього, як одного з найздібніших російських польових командирів на війні.

Використання російських десантників на фронті

Ще у вересні, які повідомляла британська розвідка, Російська Федерація посилила 58-у загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними частинами ПДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Тоді ж десантників використовували як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил.

Зокрема призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського, в жовтні поточного року, могло свідчити про посилення тиску на окупантів на півдні з боку ЗСУ.

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