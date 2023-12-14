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Недавно сформированная дивизия ВДВ России понесла большие потери, - разведка Британии

Четверг 14 декабря 2023 11:48
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Недавно сформированная дивизия ВДВ России понесла большие потери, - разведка Британии Фото: недавно сформированная дивизия ВДВ России понесла большие потери (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (104 ГАД) России, вероятно, понесла чрезвычайно большие потери во время дебюта на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

Как пишет разведка, террористы, во время дебюта, не смогли достичь поставленных целей.

"Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки на восточном берегу Днепра", - добавляет разведка.

Отмечается, что дивизия была плохо поддержана авиацией и артиллерией. В частности большинство военных, вероятно, были неопытными.

После огромных потерь российские блогеры начали призывать командующего Днепровской группы войск генерал-полковника Михаила Теплинского уйти в отставку. Это, в свою очередь, стало ударом по репутации последнего, как одного из самых способных российских полевых командиров на войне.

Использование российских десантников на фронте

Еще в сентябре, как сообщала британская разведка, Российская Федерация усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями ВДВ на Ореховском направлении в Запорожской области. Тогда же десантников использовали в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил.

В частности, назначение нового командующего оккупантами на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского, в октябре текущего года, могло свидетельствовать об усилении давления на оккупантов на юге со стороны ВСУ.

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