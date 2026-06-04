"Нервуєш більше, ніж у бою": як пройшов мегатурнір операторів БпЛА "Дикі дрони" (відео)

Нещодавно у Трускавці відбулася головна deftech-битва цієї весни - масштабні змагання операторів БпЛА "Дикі дрони", де 19 екіпажів ЗСУ й Нацгвардії та 4 навчальні центри першими випробовували новітні технології українського ВПК. Унікальність турніру полягала в тому, що більшість екіпажів прибули на полігон прямісінько з передової.

Про запеклі повітряні бої, унікальні розробки вітчизняного мілтех-сектору та залізну тактику українських пілотів - у репортажі кореспондентки РБК-Україна Тетяни Демух.

Головне: Головна deftech-битва весни у Трускавці зібрала 19 бойових екіпажів, більшість операторів прибули прямо з передової

На кону турніру стояли безпілотні авіаційні комплекси "Vampire", наземні роботизовані комплекси "Змій" та сертифікати на пів мільйона гривень для підсилення бригад

Екіпажі проходили екстремальну смугу перешкод із жорсткими повітряними таранами та відпрацьовували унікальну тріаду "Mavic" + "Vampire" + FPV під звуки тривоги

Команди використовували ідентичні серійні борти - швидкісні FPV-дрони "Shrike" та важкі нічні бомбери "Vampire"

Прямо з окопів на полігон: навіщо бійцям перегони

Проєкт "Дикі дрони" проводить мілітарні змагання з 2024 року. Цього разу турнір тривав два дні у Трускавці. Програма була максимально щільною: у перший день змагалися пілоти FPV-дронів, а другого дня до них долучилися екіпажі важких бомберів.

Співорганізатори змагань із 33-ї ОМБр Руслан Дикий та Юрій Пархомов зазначили, що проєкт став відповіддю на виклики сучасної війни та рідкісною можливістю для фронтовиків змінити обстановку.

Головний сержант батальйону "Black Raven" Денис Сідий додав, що турнір організували для відпочинку бійців від лінії зіткнення. Оскільки на полігоні зібралися представники підрозділів із передової, захід перетворився на майданчик для неформального спілкування, обміну бойовим досвідом та ознайомлення з новинками українського ВПК.

Зі свого боку військовослужбовець 153-ї ОМБр із позивним "Логан" зазначив, що полігон сприймається як місце відносної безпеки. Він пояснив, що виконувати завдання безпосередньо в бойових умовах із бліндажа, коли надважливо влучити у велику ціль, психологічно набагато складніше.

Попри хвилювання, яке все одно присутнє на змаганнях, умови на полігоні, звісно, значно комфортніші для пілотів.

Битва "Диких дронів" у Трускавці (фото: РБК-Україна)

Абсолютна рівність та технології

Організатори забезпечили для всіх учасників однакові умови. Команди використовували ідентичні борти, розроблені компанією SkyFall: швидкісні FPV-дрони "Shrike" та важкі нічні бомбери "Vampire". Завдяки цьому результат визначався насамперед майстерністю, реакцією та злагодженістю екіпажів.

Речник SkyFall з позивним "Арес" розказав, що "Vampire" (відомий серед окупантів як "Баба Яга") став найрезультативнішим засобом ураження на фронті у 2025 році державної програми "Армія дронів. Бонус". Він застосовується у великій кількості бойових місій - від скидання боєприпасів до дистанційного мінування, логістики, доставки боєприпасів, провізії та медичних вантажів.

FPV-дрони "Shrike" є високошвидкісними платформами, що застосовуються для точкових ударних завдань і відзначаються високою маневровістю та точністю. Саме цими дронами військові з батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" торік знищили російський гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 млн доларів.

Бійці ЗСУ випробовували нові безпілотники SkyFall (фото: РБК-Україна)

Ювелірна точність та повітряні аварії

Траса перегонів виявилася екстремальною. Пілотам доводилося на шаленій швидкості залітати в кільця, оминати штучні перешкоди та маневрувати над озером при поганому горизонті. Головний виклик - повітряний трафік. Одночасно у секторі перебували кілька бортів, через що траплялися реальні повітряні тарани.

"Найважче - це, напевно, нерви. Нервуєш страшно. Не так, як на бойових, там усе по-іншому, там адреналін і ти бачиш під*ра. А тут - чистий спорт, шалена швидкість і конкуренція", - поділився враженнями пілот "Нойс" із 114-ї бригади ТрО, яка має на своєму рахунку тисячі бойових вильотів.

Унікальною частиною другого дня став "Дикий Дартс" (на FPV-дрони кріпили спеціальні списи, якими треба було поцілити в мішень) та комплексні командні вправи, де взаємодіяли три типи БПЛА: розвідувальний "Mavic", бомбер "Vampire" та ударний FPV. Екіпажі мали підняти "Mavic", знайти ціль, підсвітити її, після чого "Vampire" робив два скиди, а FPV-камікадзе мав наосліп уразити повітряну кульку.

Змагання тривали навіть попри те, що на полігоні лунала повітряна тривога.

Українські пілоти влаштували запеклу битву дронів (фото: РБК-Україна)

Хто став найкращим

За результатами дводенних змагань суддя турніру та керівник центру підготовки операторів БПЛА "Довжик" Дмитро Жмакін оголосив переможців.

У запеклому FPV-заліку золоту тактику продемонстрував пілот із позивним "Сват". Поки його суперники йшли на таран у повітряному хаосі, він діяв повільно, але з ювелірною точністю.

"У мене тактика проста: краще залетіти трохи повільніше, але вразити ціль першим же дроном з першого вильоту. Це принесе більше користі, ніж вилітати раз за разом через промахи", - пояснив "Сват".

Його рідна 47-ма окрема механізована бригада "Магура" стала чемпіоном FPV-перегонів і забрала головний приз - три комплекси "Vampire" для фронту. Друге місце виборов екіпаж 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ, а третє місце посіла 4-та важка механізована бригада.

У командному заліку з комплексних вправ (тріада БПЛА) перемогу вирвали бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр", які отримали в нагороду наземний роботизований комплекс "Змій". Друге та третє місця посіли 115-та та 71-ша бригади відповідно, отримавши сертифікати по 500 тис. грн на закупівлю необхідного обладнання від партнерів.

Військові з передової влаштували шалені перегони на FPV-дронах (фото: РБК-Україна)

За підсумками цього етапу 10 найкращих команд отримали перепустки до великого фіналу сезону "Диких дронів", який відбудеться вже восени цього року.