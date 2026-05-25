Не лише бронь: як український ОПК переманює нових працівників

13:40 25.05.2026 Пн
3 хв
Які несподівані фактори найбільше лякають кандидатів
aimg Ірина Глухова
Не лише бронь: як український ОПК переманює нових працівників Фото: виробництво дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Переважна більшість шукачів роботи в оборонці хочуть мати бронювання, і левова частка оборонних компаній на ринку використовують його як перевагу.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів".

Бронювання як вирішальний фактор

У 2026 році саме бронювання від мобілізації стало одним із головних критеріїв вибору роботи в оборонній галузі. Для багатьох кандидатів воно не менш важливе, ніж рівень зарплати.

За даними ринку:

  • 9 із 10 вакансій в ОПК передбачають бронювання;
  • у середньому по ринку цей показник не перевищує 12%.

Що ще впливає на вибір роботи

Окрім бронювання, кандидати звертають увагу на:

  • доступ до сучасних технологій;
  • можливість отримати досвід у високотехнологічних проєктах;
  • навчання безпосередньо під час роботи.

Попри великі зарплати, далеко не всі охочі зможуть влаштуватись в оборонну компанію. Річ у тому, що здебільшого компанії шукають людей із досвідом роботи.

За даними Work.ua, лише 9% вакансій, розміщених оборонними компаніями, підходять для людей без досвіду.

Тоді як в цілому на ринку праці зараз безпрецедентна кількість вакансій для початківців - близько 45%.

Також близько половини оборонних компаній готові віддати перевагу кандидатові-ветерану.

Ветерани йдуть в оборону

Судячи з даних Міноборони, ветерани активно йдуть працювати в оборонну сферу.

Так, кількість людей з бойовим досвідом у структурі "Укроборонпрому" зросла на 37% у 2025 році, а загалом там уже працює понад тисячу ветеранів.

"Не можна відкидати й такий фактор, як відчуття залученості до боротьби українського народу. Це особливо актуальне питання для ветеранів, які повертаються з фронту", - підкреслив виконавчий директор NAUDI.

Він додав, що "вони йдуть працювати і з практичним досвідом, який вони здобували на службі, і з розумінням, для чого вони це роблять".

При цьому, за словами CPO компанії SkyFall, справді сильних інженерів, розробників і менеджерів сьогодні на ринку мало.

Ринок перегрітий

Кількість відгуків на технічні вакансії часто сягають до 4-5 за місяць, тоді як сам ринок стає дедалі більш перегрітим через високий попит і конкуренцію.

Як наслідок, швидко залучати достатню кількість фахівців стає все складніше.

Окремий виклик - гостра конкуренція між самими компаніями-роботодавцями. Є випадки, коли окремі компанії свідомо пропонують компенсації значно вище ринкових рівнів, щоб оперативно переманювати спеціалістів, і це буквально підвищує загальну турбулентність ринку.

У SkyFall додають, що сьогодні також легко можна "стратити" на швидкості опрацювання кандидатів: найменші процесингові затримки з боку рекрутерів - швидка втрата кандидата, оскільки сильні спеціалісти часто мають декілька пропозицій одночасно.

При цьому є ряд факторів, які стримують кандидатів від роботи в оборонці.

Чому частина кандидатів не йде в ОПК

Попри переваги, є фактори, які стримують кандидатів:

  • побоювання щодо особистої безпеки
  • нерозуміння кар'єрних перспектив у секторі
  • бажання працювати в міжнародних компаніях
  • для робітничих вакансій - невигідне розташування підприємств і ненормований графік.

Робота в оборонці

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що український оборонно-промисловий комплекс зіткнувся з катастрофічною нестачею кадрів та повідомляло, у яких саме напрямках дефіцит працівників виявився найбільш критичним.

Також стало відомо, що зарплати в оборонній сфері майже на 50% вищі за середні по ринку праці. Для окремих висококваліфікованих фахівців рівень доходу може сягати 8 тисяч доларів на місяць.

Які вакансії в оборонці користуються найбільшим попитом - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

