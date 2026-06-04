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"Нервничаешь больше, чем в бою": как прошел мегатурнир операторов БпЛА "Дикие дроны" (видео)

18:00 04.06.2026 Чт
5 мин
Боевые экипажи испытывали на прочность отечественные беспилотники "Shrike", "Vampire" и другие
aimg Дмитрий Войналович
"Нервничаешь больше, чем в бою": как прошел мегатурнир операторов БпЛА "Дикие дроны" (видео) Военные испытывали новинки украинского ВПК (фото: РБК-Украина)
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Недавно в Трускавце состоялась главная deftech-битва этой весны - масштабные соревнования операторов БпЛА "Дикие дроны", где 19 экипажей ВСУ и Нацгвардии и 4 учебных центра первыми испытывали новейшие технологии украинского ВПК. Уникальность турнира заключалась в том, что большинство экипажей прибыли на полигон прямо с передовой.

Об ожесточенных воздушных боях, уникальных разработках отечественного милтех-сектора и железной тактике украинских пилотов - в репортаже корреспондента РБК-Украина Татьяны Демух.

Главное:

  • Главная deftech-битва весны в Трускавце собрала 19 боевых экипажей, большинство операторов прибыли прямо с передовой
  • На кону турнира стояли беспилотные авиационные комплексы "Vampire", наземные роботизированные комплексы "Змей" и сертификаты на полмиллиона гривен для усиления бригад
  • Экипажи проходили экстремальную полосу препятствий с жесткими воздушными таранами и отрабатывали уникальную триаду "Mavic" + "Vampire" + FPV под звуки тревоги
  • Команды использовали идентичные серийные борта - скоростные FPV-дроны "Shrike" и тяжелые ночные бомберы "Vampire"

Прямо из окопов на полигон: зачем бойцам гонки

Проект "Дикие дроны" проводит милитарные соревнования с 2024 года. На этот раз турнир длился два дня в Трускавце. Программа была максимально плотной: в первый день соревновались пилоты FPV-дронов, а на второй день к ним присоединились экипажи тяжелых бомберов.

Соорганизаторы соревнований из 33-й ОМБр Руслан Дикий и Юрий Пархомов отметили, что проект стал ответом на вызовы современной войны и редкой возможностью для фронтовиков сменить обстановку.

Главный сержант батальона "Black Raven" Денис Сидый добавил, что турнир организовали для отдыха бойцов от линии соприкосновения. Поскольку на полигоне собрались представители подразделений с передовой, мероприятие превратилось в площадку для неформального общения, обмена боевым опытом и ознакомления с новинками украинского ВПК.

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Со своей стороны военнослужащий 153-й ОМБр с позывным "Логан" отметил, что полигон воспринимается как место относительной безопасности. Он объяснил, что выполнять задачи непосредственно в боевых условиях из блиндажа, когда сверхважно попасть в большую цель, психологически намного сложнее.

Несмотря на волнение, которое все равно присутствует на соревнованиях, условия на полигоне, конечно, значительно комфортнее для пилотов.

Битва "Диких дронов" в Трускавце (фото: РБК-Украина)

Абсолютное равенство и технологии

Организаторы обеспечили для всех участников одинаковые условия. Команды использовали идентичные борта, разработанные компанией SkyFall: скоростные FPV-дроны "Shrike" и тяжелые ночные бомберы "Vampire". Благодаря этому результат определялся прежде всего мастерством, реакцией и слаженностью экипажей.

Представитель SkyFall с позывным "Арес" рассказал, что "Vampire" (известный среди оккупантов как "Баба Яга") стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году государственной программы "Армия дронов. Бонус". Он применяется в большом количестве боевых миссий - от сброса боеприпасов до дистанционного минирования, логистики, доставки боеприпасов, провизии и медицинских грузов.

FPV-дроны "Shrike" являются высокоскоростными платформами, которые применяются для точечных ударных задач и отличаются высокой маневренностью и точностью. Именно этими дронами военные из батальона беспилотных систем "Хищники высот" в прошлом году уничтожили российский вертолет Ми-8 стоимостью более 10 млн долларов.

Бойцы ВСУ испытывали новые беспилотники SkyFall (фото: РБК-Украина)

Ювелирная точность и воздушные аварии

Трасса гонки оказалась экстремальной. Пилотам приходилось на бешеной скорости залетать в кольца, обходить искусственные препятствия и маневрировать над озером при плохом горизонте. Главный вызов - воздушный трафик. Одновременно в секторе находились несколько бортов, из-за чего случались реальные воздушные тараны.

"Самое тяжелое - это, наверное, нервы. Нервничаешь страшно. Не так, как на боевых, там все по-другому, там адреналин и ты видишь пид*ра. А здесь - чистый спорт, бешеная скорость и конкуренция", - поделился впечатлениями пилот "Нойс" из 114-й бригады ТрО, которая имеет на своем счету тысячи боевых вылетов.

Уникальной частью второго дня стал "Дикий Дартс" (на FPV-дроны крепили специальные копья, которыми нужно было попасть в мишень) и комплексные командные упражнения, где взаимодействовали три типа БПЛА: разведывательный "Mavic", бомбер "Vampire" и ударный FPV. Экипажи должны были поднять "Mavic", найти цель, подсветить ее, после чего "Vampire" делал два сброса, а FPV-камикадзе должен был вслепую поразить воздушный шарик.

Соревнования продолжались даже несмотря на то, что на полигоне звучала воздушная тревога.

Украинские пилоты устроили ожесточенную битву дронов (фото: РБК-Украина)

Кто стал лучшим

По результатам двухдневных соревнований судья турнира и руководитель центра подготовки операторов БПЛА "Довжик" Дмитрий Жмакин объявил победителей.

В ожесточенном FPV-зачете золотую тактику продемонстрировал пилот с позывным "Сват". Пока его соперники шли на таран в воздушном хаосе, он действовал медленно, но с ювелирной точностью.

"У меня тактика проста: лучше залететь немного медленнее, но поразить цель первым же дроном с первого вылета. Это принесет больше пользы, чем вылетать раз за разом из-за промахов", - пояснил "Сват".

Его родная 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" стала чемпионом FPV-гонок и забрала главный приз - три комплекса "Vampire" для фронта. Второе место завоевал экипаж 71-й отдельной егерской бригады ДШВ, а третье место заняла 4-я тяжелая механизированная бригада.

В командном зачете по комплексным упражнениям (триада БПЛА) победу вырвали бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр", которые получили в награду наземный роботизированный комплекс "Змей". Второе и третье места заняли 115-я и 71-я бригады соответственно, получив сертификаты по 500 тыс. грн на закупку необходимого оборудования от партнеров.

Военные с передовой устроили безумные гонки на FPV-дронах (фото: РБК-Украина)

По итогам этого этапа 10 лучших команд получили пропуска в большой финал сезона "Диких дронов", который состоится уже осенью этого года.

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