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Знижка до 10%: на які квартири найлегше збити ціну та хто з продавців поступиться

19:56 02.08.2026 Нд
3 хв
Коли продавці стають максимально поступливими?
aimg Тетяна Веремєєва aimg Василина Копитко
Знижка до 10%: на які квартири найлегше збити ціну та хто з продавців поступиться Фото: Продаж квартири (Getty Images)
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Під час купівлі квартири на вторинному ринку в Україні покупці нерідко можуть знизити початкову ціну. Найбільше можливостей для торгу є зі старим житловим фондом, а розмір знижки залежить не лише від типу житла, а й від обставин продавця.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експерт з нерухомості Олег Дерлюк.

Головне:

  • Де найбільше поступок: Найбільший простір для торгу є у старому житловому фонді - "хрущівках" та панельних будинках. Знижка тут може сягати від 5% до 10% від початкової вартості.
  • Готівка вирішує: Покупці з готівкою мають значно більше шансів отримати знижку, ніж ті, хто розраховується за державними програмами.
  • Коли продавці поступаються: Найчастіше знижують ціну ті, кому потрібний терміновий продаж, а також власники, чий об'єкт довго "висів" за завищеною ціною.
  • Ремонт не окупиться: Експерт не радить робити коштовний ремонт у старому фонді перед продажем - дорогі поліпшення вже не додають житлу відповідної вартості. Достатньо легкого косметичного оновлення.

За його словами, найбільший простір для торгу зазвичай мають квартири у старому житловому фонді - панельних будинках та "хрущівках".

"Якщо це стара панелька чи хрущівка - там більше торгуються", - зазначив експерт.

Водночас важливу роль відіграє спосіб оплати. За словами Дерлюка, покупці, які розраховуються готівкою, мають більше шансів отримати знижку, ніж ті, хто купує житло за державними програмами.

Експерт зазначив, що власники нерухомості нерідко спочатку не готові працювати з державними програмами через нерозуміння процедури, однак після роз'яснень змінюють свою позицію.

Коли продавці готові найбільше поступатися

За словами Дерлюка, найбільше шансів отримати знижку виникає тоді, коли продавцю потрібно швидко реалізувати квартиру. Наприклад, це може бути пов'язано з виїздом за кордон або необхідністю терміново продати житло, щоб придбати інший об'єкт.

"Люди готові уступати залежно від потреби і ситуації. По старому фонду торг іноді становить 5-10% вартості", - сказав він.

Крім того, продавці можуть переглядати ціну, якщо квартира тривалий час не продається через завищену початкову вартість.

"Буває, що об'єкт рекламувався не за ринковою ціною, бо ніхто не проаналізував ринок і не доніс це до власника. Коли ж власник дозріває до ринкової ціни, люди готові уступати", - пояснив експерт.

Чи варто робити дорогий ремонт перед продажем

Олег Дерлюк не радить власникам вкладати значні кошти в ремонт квартир старого житлового фонду перед продажем.

За його словами, достатньо провести мінімальну передпродажну підготовку: освіжити оздоблення, підфарбувати окремі елементи чи виконати легкий косметичний ремонт.

"Робити в старому фонді дорогий ремонт, щоб потім заробити - цей формат вже не діє. Сьогодні покупці готові платити лише за справді ліквідне житло, тому важлива реалістична ціна", - підсумував експерт.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у першому півріччі 2026 року в Україні суттєво зріс попит на купівлю приватних будинків. Найбільше інтерес покупців збільшився у Миколаївській, Київській, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях, тоді як найдорожчі будинки залишаються у Києві, Київській області та на Закарпатті, а найдоступніші - у Чернігівській та Сумській областях.

Також ми розповідали, яких помилок варто уникати під час купівлі квартири.

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