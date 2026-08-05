Недвижимость на юге Украины: где жилье подорожало вдвое, где цены упали на 48%

На юге Украины рынок недвижимости восстанавливается неравномерно. В большинстве городов за последние пять лет подорожала как покупка, так и долгосрочная аренда однокомнатных квартир, однако Херсон остается исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное: Одесса - лидер роста: Медианная стоимость покупки 1-комнатной квартиры за 5 лет выросла на 138% в гривне, а долгосрочная аренда подорожала на 85%.

Медианная стоимость покупки 1-комнатной квартиры за 5 лет выросла на 138% в гривне, а долгосрочная аренда подорожала на 85%. Динамика в Черноморске и Николаеве: В Черноморске жилье подорожало на 111% в гривне, а спрос на покупку единственным в регионе вырос. В Николаеве покупка выросла в гривне, но просела в долларах, при этом спрос на аренду вырос на 15%.

В Черноморске жилье подорожало на 111% в гривне, а спрос на покупку единственным в регионе вырос. В Николаеве покупка выросла в гривне, но просела в долларах, при этом спрос на аренду вырос на 15%. Херсон остается исключением: Это единственный город юга, где цены снизились - покупка подешевела на 14% в гривне и на 48% в долларах, а аренда упала на 11%.

Это единственный город юга, где цены снизились - покупка подешевела на 14% в гривне и на 48% в долларах, а аренда упала на 11%. Падение спроса: Спрос на покупку жилья существенно упал в Херсоне, Николаеве и Одессе. На аренду глубочайшее сокращение отзывов зафиксировали в Херсоне и Черноморске.

По данным аналитиков, в июне 2026 года медианные цены на однокомнатные квартиры в южных городах Украины существенно отличались в зависимости от экономической и ситуации с безопасностью.

Больше всего за пять лет подорожали квартиры в Одессе. Если в июне 2021 года медианная цена составляла 941 тыс. гривен (43 тыс. долларов), то в июне 2026 года она выросла до 2,2 млн. гривен (50 тыс. долларов). Это на 138% больше в гривне и на 47% больше в долларовом эквиваленте.

В Черноморске Одесской области медианная цена выросла с 756 тыс. гривен (27 тыс. долларов) до 1,6 млн. гривен (36 тыс. долларов), что означает повышение на 111% в гривне и на 33% в долларах.

В Николаеве однокомнатные квартиры подорожали с 626 тысяч гривен до 900 тысяч гривен. Это на 44% больше в гривне, однако в долларовом эквиваленте цена снизилась на 12% - с 23 тыс. до 20,2 тыс. долларов.

Единственным городом, где жилье стало дешевле, остается Херсон. За пять лет медиа стоимость однокомнатной квартиры снизилась с 677 тыс. гривен (25 тыс. долларов) до 584 тыс. гривен (13 тыс. долларов). Это на 14% меньше в гривне и на 48% - в долларах.

Как изменился спрос на покупку квартир

Спрос на покупку однокомнатных квартир тоже изменился.

Наибольшее сокращение количества отзывов зафиксировали в Херсоне - на 92% по сравнению с июнем 2021 года.

Также спрос снизился:

в Николаеве - на 33%;

- на 33%; в Одессе - на 22%.

В то же время в Черноморске количество отзывов на объявления о продаже квартир выросло на 5%.

Что происходит с арендой

В большинстве городов юга медианные цены на долгосрочную аренду уже превысили довоенный уровень.

Больше всего аренда подорожала в Одессе - с 6,5 тыс. гривен в июне 2021 года до 12 тыс. гривен в 2026 году (+85%).

В Николаеве и Черноморске медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла с 4 тыс. гривен до 7 тыс. гривен, или на 75%.

Херсон остается единственным городом, где аренда так и не вернулась к довоенному уровню. Если в 2021 году она составляла 4,5 тыс. гривен, то в июне 2026 года - 4 тыс. гривен, что на 11% меньше.

Спрос на аренду также изменился

Единственным городом, где спрос на долгосрочную аренду вырос по сравнению с довоенным периодом, стал Николаев. Там количество отзывов увеличилось на 15%.

В Одессе спрос на аренду снизился на 23%.

Наибольшее сокращение количества отзывов было зафиксировано в Черноморске (-66%) и Херсоне (-90%), что стало самым глубоким падением среди проанализированных городов.