"Нерозумні слова": головком армії Нідерландів розкритикував заяви Трампа про НАТО

Айхельсхайм розкритикував висловлювання Трампа та зазначив, що публічні сумніви в тому, що США повинні бути членом Альянса, дуже сильно шкодять єдності НАТО. Водночас генерал вважає, що США виконають зобов'язання перед НАТО, якщо це буде потрібно.

"Наш найкращий засіб стримування - це союз, який виглядає як союз. Такі заяви цьому не допомагають... Але, я повністю переконаний, що вони виконають статтю 5. Якщо ми попросимо їх допомогти нам, вони це зроблять", - сказав він.

Генерал при цьому погодився із тим, що Європа не повинна покладатися виключно на США та більше інвестувати у власну безпеку. Проте на його думку, переозброєння та нарощення сил європейських країн триватиме 5-10 років.

На думку Айхельсхайма, існує "вікно вразливості" для НАТО. Воно припадає на 2028-2030 роки, коли Альянс буде вразливий максимально через розпал перебудови збройних сил.

Саме тоді Росія, в теорії, може цим скористатися. Наразі російський диктатор Володимир Путін зосереджений на війні в Україні, але якщо буде укладено мирну угоду, його армія може дуже швидко відновити сили.

"Я маю готуватися до найгіршого... Я не впевнений, що він колись з часом не прокинеться таким, бо він непередбачуваний. Він забагато разів казав, що хоче кинути виклик, тож нам краще до цього прислухатися та підготуватися", - резюмував він.