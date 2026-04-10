"Все пішло шкереберть": Politico розкрило деталі розмови Трампа та Рютте

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час закритої зустрічі у Білому домі. Приводом стала позиція Європи щодо конфлікту з Іраном.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico , деталі закритих переговорів розкрили джерела, обізнані з ходом розмови.

"Все пішло шкереберть"

Зустріч Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте планувалася як робочий візит. Але швидко перетворилася на щось інше.

За словами європейських чиновників, Трамп скористався нею, щоб висловити роздратування тим, що союзники не підтримали американсько-ізраїльські дії проти Ірану.

"Все пішло шкереберть", - описав розмову один із європейських чиновників. "Розмова була не що інше, як тирада образ. Трамп, мабуть, погрожував зробити що завгодно".

Конкретних вимог президент не озвучив. У Білому домі, своєю чергою, заперечили, що Трамп взагалі висував якісь умови союзникам.

Реакція НАТО і Європи

У самому альянсі розмову охарактеризували як "відверту, але конструктивну". Рютте визнав, що Трамп був незадоволений, проте наголосив - єдність НАТО залишається.

Після зустрічі Трамп написав у соцмережах, що НАТО "не було поруч, коли це було потрібно". Там само він знову підняв тему Гренландії.

Реакція європейських партнерів виявилася обережною:

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав США не зупиняти переговори з Іраном і заявив про готовність допомогти із захистом судноплавства в Ормузькій протоці після закінчення бойових дій.

Франція розглядає власні оборонні кроки.

Коаліція з понад 40 країн підтримує посилення санкцій і дипломатичного тиску на Іран - але без прямої військової участі.

Адміністрація Трампа розглядає план покарання окремих країн НАТО, які, на думку американського лідера, не підтримали США та Ізраїль під час конфлікту з Іраном. Деталей поки немає.