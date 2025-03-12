Нереально реалізувати? Експерт вказав на неідеальність ідеї про перемир'я на 30 днів

За словами Саакяна, переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки (США) у Саудівській Аравії завершились достатньо добре для Києва, але не ідеально. Неідеальність, як пояснив він, полягає у тому, що українська сторона погодилась на повне припинення вогню на фронті, а не в повітрі та морі, що було б простіше моніторити.



Політолог додав, що, так чи інакше, Україні довелось піти на компроміс Штатів, які хочуть результат тут й зараз, попри те, що повне припинення вогню важко реалізувати та проконтролювати

"Щоб його (повне припинення вогню, - ред.) реалізувати потрібно по всій цій лінії фронту забезпечити моніторинг, а для моніторингу треба відведення, а для відведення потрібні ті, хто будуть брати участь і контролювати це. Зараз дуже легко Росії сказати: "Ми погоджуємося" і через декілька годин зробити обстріл і сказати: "Нас українці обстріляли" і все зірвано", - заявив Саакян.