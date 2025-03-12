Нереально реалізувати? Експерт вказав на неідеальність ідеї про перемир'я на 30 днів

Повне припинення вогню важко реалізувати, оскільки це потребує моніторингу по всій лінії фронту. Росія може погодитись на відповідний сценарій й вже незабаром спробувати звинуватити Україну у порушені "режиму тиші".
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.
За словами Саакяна, переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки (США) у Саудівській Аравії завершились достатньо добре для Києва, але не ідеально. Неідеальність, як пояснив він, полягає у тому, що українська сторона погодилась на повне припинення вогню на фронті, а не в повітрі та морі, що було б простіше моніторити.
Політолог додав, що, так чи інакше, Україні довелось піти на компроміс Штатів, які хочуть результат тут й зараз, попри те, що повне припинення вогню важко реалізувати та проконтролювати
"Щоб його (повне припинення вогню, - ред.) реалізувати потрібно по всій цій лінії фронту забезпечити моніторинг, а для моніторингу треба відведення, а для відведення потрібні ті, хто будуть брати участь і контролювати це. Зараз дуже легко Росії сказати: "Ми погоджуємося" і через декілька годин зробити обстріл і сказати: "Нас українці обстріляли" і все зірвано", - заявив Саакян.
Учора, 11 березня, в місті Джидда, Саудівська Аравія, відбулися переговори між представниками України та США. Обговорення тривало близько восьми годин, за підсумками яких сторони досягли кількох важливих домовленостей.
Україна висловила готовність запровадити тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів, наразі очікується рішення з боку Російської Федерації (РФ). Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги та погодилися на подальший обмін розвідувальною інформацією. Крім того, Київ і Вашингтон підтвердили намір укласти угоду щодо рідкісноземів.
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