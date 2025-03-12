Нереально реализовать? Эксперт указал на неидеальность идеи о перемирии на 30 дней

По словам Саакяна, переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки (США) в Саудовской Аравии завершились достаточно хорошо для Киева, но не идеально. Неидеальность, как пояснил он, заключается в том, что украинская сторона согласилась на полное прекращение огня на фронте, а не в воздухе и море, что было бы проще мониторить.



Политолог добавил, что, так или иначе, Украине пришлось пойти на компромисс Штатов, которые хотят результат здесь и сейчас, несмотря на то, что полное прекращение огня трудно реализовать и проконтролировать

"Чтобы его (полное прекращение огня, - ред.) реализовать нужно по всей этой линии фронта обеспечить мониторинг, а для мониторинга надо отвод, а для отвода нужны те, кто будут участвовать и контролировать это. Сейчас очень легко России сказать: "Мы соглашаемся" и через несколько часов сделать обстрел и сказать: "Нас украинцы обстреляли" и все сорвано", - заявил Саакян.