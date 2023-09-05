"Нептун" знову у грі. Головне про новітню українську ракету та чи дістане вона до Москви

Український "Нептун"

Це протикорабельна крилата ракета, розроблена Київським конструкторським бюро "Луч". У 2020 році на озброєння було прийнято береговий комплекс РК-360МЦ "Нептун" із ракетою Р-360.

Ракета з бойовою частиною 150 кг призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн.

Дальність дії - до 300 км. Має дозвукову швидкість (900 км/год) і летить на висоті кілька метрів над рівнем моря. Ракета здатна маневрувати під час польоту.

Її можна запускати з платформ корабельного, наземного та повітряного базування. До складу наземного комплексу РК-360МЦ входять командний пункт, пускова установка та транспортно-зарядна машина.

Довжина ракети з прискорювачем становить близько 5 метрів, стартова маса - близько 870 кг, має хрестоподібне складане крило.

Бойова частина осколково-фугасна проникаючого типу, що приводиться в дію підривачем при контакті з метою або дистанційно (неконтактними датчиками). Також у 2021 році повідомлялося про впровадження технології вакуумно-кускової заливки бойової частини, завдяки чому проникаюча дія значно посилюється.

Головка самонаведення (ГСН) має надвисокі кути огляду ± 60 градусів, яка здатна захопити ціль на відстані 50 км і стійка до радіолокаційних перешкод. Стартовий двигун - це модифікований варіант, взятий у зенітної ракети С-125. Після того, як ракета отримує необхідне прискорення, включається основний турбореактивний виробництва "Мотор Січ".

Перше підтверджене бойове застосування було у квітні 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення. Тоді дві ракети "Нептун" потопили ракетний крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту РФ.

"Нептун" б'є по наземних цілях?

У червні 2023 стало відомо, що Україна затвердила програму з розробки ракет дальністю 1000 км. Міністр оборони Олексій Резніков казав про дуже хороші перспективи і згадував успішне застосування "Нептуна" по російському крейсеру.

Про те, що для ударів по наземних цілях могли модифікувати саме Нептун, заговорили в серпні. Зазначимо, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У західній частині Криму на мисі Тарханкут 23 серпня пролунали вибухи, повідомлялося про удар по військовій частині російських окупантів. Військова розвідка прозвітувала про знищення зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" та показала відео. Пізніше уточнили, що, крім С-400, було знищено або пошкоджено ще три пускові установки С-300.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що для удару по С-400 на Тарханкуті було використано найновішу ракету. За його словами, вона "показала себе абсолютно бездоганно". Однак не розкрив, що це була за ракета і чи була вона модифікацією наявних. Водночас він наголосив, що її розробка розпочалася у 2020 році.

У коментарі РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов казав, що С-400 у цій частині Криму сильно дошкуляв операторам БПЛА та дронів-камікадзе, виявляючи та збиваючи українські безпілотники.

"За рахунок високотехнологічних ракетних озброєнь, створених на базі ракети "Нептун", вдалося знищити саму установку, заряджені ракети, частину операторів та обслуговуючого персоналу", - зазначив він.

За кілька днів після заяви Данілова американський проект The War Zone навів слова неназваного представника українського Міністерства оборони про те, що система С-400 у районі села Оленівка на мисі Тарханкут "була на 100 відсотків вражена модифікованим "Нептуном".

31 серпня Олексій Данілов зацікавив новим відео. Він опублікував кадри випробування невідомої ракети, іронічно супроводивши їх словами пісні групи Любе "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт". Вважається, що це улюблена група російського диктатора Володимира Путіна.

Аналітики порталу Defense Express звернули увагу на те, що ракета на відео має як мінімум один спільний з "Нептуном" конструктивний елемент, а саме стартовий прискорювач. Крім того, пускова установка має деякі подібності до установки РК-360МЦ. Хоча вона може мати інше шасі або розміщуватись, наприклад, на причепі.

Причому сам факт нічних випробувань може свідчити, що застосовується або інерційна система наведення, або комбінована. Загалом за непрямими ознаками ракета на відео підпадає під можливий опис "Нептуна" для ударів по наземних цілях.

Особливості нового "Нептуна"

Як пише видання The Drive, неназваний український чиновник ще у квітні 2023 року повідомив про роботу над новим варіантом ракети. За його словами, потрібна була інша система наведення, для неї вимагалися певні чіпи, але система була близька до завершення.

У серпні цей же чиновник підтвердив розробку системи наведення GPS, яка доставляє ракету в певне місце. Після чого інфрачервона головка самонаведення фіксує ціль на основі заздалегідь завантаженого зображення та атакує її. При цьому, якщо ракета не може вразити ціль, атака припиняється.

The Drive називає це величезним стрибком в українських можливостях. Зокрема тому, що завдяки такій технології ракету важко виявити на термінальному етапі і неможливо заглушити засобами РЕБ, оскільки головки самонаведення за своєю природою пасивні.

Експерти не виключають, що Україна могла отримати технології зіставлення зображень для наведення на ціль DSMAC або автоматичного розпізнавання цілей ATR. В даний час такі системи наведення використовують крилаті ракети Storm Shadow та SCALP-EG.

Таким чином, варіант "Нептуна" міг стати повторенням протикорабельного RGM-84 Harpoon, на базі якого після модифікації з інфрачервоним пасивним ПММ розробили ракету AGM-84E SLAM для ударів по наземних цілях.

Фото: модифікація "Нептуна" може запускатися з існуючого наземного комплексу РК-360МЦ (armyinform.com.ua)

Не виключено, що українська адаптація використовує інший принцип наведення, зокрема, за координатами GPS. Однак у The Drive після того, як виданню докладно описали можливості "Нептуна", вважають це малоймовірним. Тим більше, що росіяни активно застосовують потужні системи РЕБ, які створюють перешкоди GPS, що негативно впливають на ефективність ракет HIMARS.

Також розкриваються деякі інші особливості української новинки. Повідомляється, що ракета запускається з тієї ж установки, що і протикорабельний варіант, але має дальність близько 400 км і несе близько 350 кг вибухівки.

"Якщо це правда, то це буде найдальнобійніша і найпотужніша ударна ракета, створена Україною. Але у нас немає можливості незалежно перевірити ці твердження", - додали в The Drive.

Водночас наголошуються і недоліки. По-перше, польоту дозвукової ракети можуть стати на заваді сучасні російські системи ППО. По-друге, їх дуже мало, оскільки за словами українського джерела, на серпень було вироблено лише близько 20 одиниць.

В одному із нещодавніх інтерв'ю президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна наростила виробництво "Нептунів".

Чи дістане новий "Нептун" до Москви?

Український чиновник на умовах анонімності заявив The Drive, що заява Зеленського, швидше за все, пов'язана з виробництвом версії "поверхня-поверхня".

На його думку, можливість атакувати Москву з'явиться у недалекому майбутньому. Це посилить дискомфорт у російській столиці, яка раніше зазнавала ударів безпілотників. А щоб збільшити дальність польоту приблизно до 800 км від українського кордону, можливо, буде збільшено паливний відсік та знижено бойове навантаження.

"Це збільшить дальність і дозволить завдати удару по Москві. Це станеться", - додало джерело.

Передбачається, що удар по вивіреній цілі в Москві, наприклад, по паливному об'єкту, зможе вплинути на логістику і здійснити великий психологічний тиск на місто, яке ще не зазнало таких руйнувань, які обрушилися на Україну.

Проте залишаються питання, скільки таких ракет вона може зробити і як швидко. Якщо Україна отримає певну допомогу від союзників, це могло б допомогти в усіх відношеннях. А поки що залишається чекати, де наступного разу себе проявить модифікований "Нептун".

Літаки в Пскові - теж робота "Нептуна"?

У ніч на 30 серпня було здійснено масовану атаку по російській території. Однією з цілей став російський аеродром "Крести" під Псковом, в результаті якої знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76 і ще два могли отримати пошкодження.

Зазначимо, від українського кордону до цього аеродрому близько 700 км. За кілька днів після атаки Володимир Зеленський заявив про успішне застосування далекобійної зброї на такій відстані.

Аналітики Defense Express підкреслюють , що якщо говорити про засіб ураження, то, швидше за все, версія з модернізованим "Нептуном" відсікається, оскільки зараз заявлена дальність становить до 400 км. Тому очевидно, що атака на Псков була здійснена безпілотниками.

При цьому вони звернули увагу, що росіяни на аеродромі "Енгельс" під Саратовом (приблизно 600 км від українського кордону) "захистили" стратегічну авіацію автомобільними шинами.

Можливо, це рішення пояснюється особливостями модифікації "Нептуна", яка для ударів по наземних цілях використовує систему самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попередньо завантаженого зображення.

Шини на літаках можуть призвести до того, що тепловізійна сигнатура цілі змінюється. І росіяни сподіваються, що під час підльоту головка самонаведення українських ракет не знайде в банку пам'яті закладений контур цілі, що призведе до припинення атаки.

Що кажуть західні експерти

Західні експерти схиляються до того, що Україна адаптувала протикорабельний "Нептун" для ударів по наземних цілях.

На думку експерта з протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень (Вашингтон) Яна Вільямса, це є частиною зусиль щодо нарощування далекобійних можливостей України.

"В ідеальному світі наземні атаки - не найкраще застосування сучасних протикорабельних ракет, які спеціально розроблені для потоплення важких військових кораблів у морі. Але Україна стикається із реальним дефіцитом систем глибокого удару", - цитує його Newsweek.

Удар по ЗРК С-400 на мисі Тарханкут довів, що українська сторона здатна використовувати ці ракети для наземних атак та загрожувати російським об'єктам у тилу. Серпнева атака доводить: Україна має високоякісну розвідку, а ракети "Нептун" можуть непомітно наближатися до підконтрольної Росії території, вважає науковець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Лондон) Сідхарт Каушал.

На його думку, однією з ймовірних відмінностей між наземним та протикорабельним варіантом "Нептуна" є система наведення, що використовує ГСН, яка дозволяє долати перешкоди та атакувати мету.