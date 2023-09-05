"Нептун" снова в игре. Главное о новейшей украинской ракете и достанет ли она до Москвы

Украинский "Нептун"

Это противокорабельная крылатая ракета, разработанная Киевским конструкторским бюро "Луч". В 2020 году на вооружение был принят береговой комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетой Р-360.

Ракета с боевой частью 150 кг предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн.

Дальность действия - до 300 км. Имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и летит на высоте в несколько метров над уровнем моря. Ракета способна маневрировать во время полета.

Ее можно запускать с платформ корабельного, наземного и воздушного базирования. В состав наземного комплекса РК-360МЦ входят командный пункт, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина.

Длина ракеты с ускорителем составляет около 5 метров, стартовая масса - около 870 кг, имеет крестообразное складное крыло.

Боевая часть осколочно-фугасная проникающего типа, приводится в действие подрывателем при контакте с целью или дистанционно (неконтактными датчиками). Также в 2021 году сообщалось о внедрении технологии вакуумного-кусковой заливки боевой части, благодаря чему проникающее действие значительно усиливается.

Головка самонаведения (ГСН) имеет сверхвысокие углы обзора ± 60 градусов, которая способна захватить цель на расстоянии 50 км и устойчива к радиолокационным помехам. Стартовый двигатель - это модифицированный вариант, взятый у зенитной ракеты С-125. После того, как ракета получает необходимое ускорение, включается основной турбореактивный производства "Мотор Сич".

Первое подтвержденное боевое применение было в апреле 2022 года во время полномасштабного российского вторжения. Тогда две ракеты "Нептун" потопили ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ.

"Нептун" бьет по наземным целям?

В июне 2023 год стало известно, что Украина утвердила программу по разработке ракет дальностью 1000 км. Министр обороны Алексей Резников говорил об очень хороших перспективах и упомянул успешное применение "Нептуна" по российскому крейсеру.

О том, что для ударов по наземным целям могли модифицировать именно "Нептун, заговорили в августе. Отметим, официального подтверждения этой информации нет.

В западной части Крыма на мысе Тарханкут 23 августа раздались взрывы, сообщалось об ударе по воинской части российских оккупантов. Военная разведка отчиталась об уничтожении зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и показала видео. Позже уточнили, что кроме С-400 были уничтожены или повреждены еще три пусковые установки С-300.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что для удара по С-400 на Тарханкуте была использована новейшая ракета. По его словам, она "показала себя абсолютно безупречно". Однако не раскрыл, что это была за ракета и являлась ли она модификацией уже имеющихся. В то же время он подчеркнул, что ее разработка началась в 2020 году.

В комментарии РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что С-400 в этой части Крыма сильно донимал операторов БПЛА и дронов-камикадзе, обнаруживая и сбивая украинские беспилотники.

"За счет высокотехнологичных ракетных вооружений, созданных на базе ракеты "Нептун", удалось уничтожить саму установку, заряженные ракеты, часть операторов и обслуживающего персонала", - отметил он.

Через несколько дней после заявления Данилова американский проект The War Zone привел слова неназванного представителя украинского Министерства обороны о том, что система С-400 в районе села Оленовка на мысе Тарханкут "была на 100 процентов поражена модифицированным "Нептуном".

31 августа Алексей Данилов заинтриговал новым видео. Он опубликовал кадры испытания неизвестной ракеты, иронично сопроводив их словами песни группы Любэ "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт". Считается, что это любимая группа российского диктатора Владимира Путина.

Аналитики портала Defense Express обратили внимание на то, что у ракеты на видео как минимум один общий с "Нептуном" конструктивный элемент, а именно стартовый ускоритель. Кроме того, пусковая установка имеет некоторые сходства с установкой РК-360МЦ. Хотя она может иметь другое шасси или размещаться, например, на прицепе.

Причем сам факт ночных испытаний может свидетельствовать о том, что применяется либо инерционная система наведения, либо комбинированная. В целом по косвенным признакам ракета на видео подпадает под возможное описание "Нептуна" для ударов по наземным целям.

Особенности нового "Нептуна"

Как пишет издание The Drive, неназванный украинский чиновник еще в апреле 2023 года сообщил о работе над новым вариантом ракеты. По его словам, нужна была другая система наведения, для нее требовались определенные чипы, но система была близка к завершению.

В августе этот же чиновник подтвердил разработку системы наведения по GPS, которая доставляет ракету в определенное место. После чего инфракрасная головка самонаведения фиксирует цель на основе заранее загруженного изображения и атакует ее. При этом, если ракета не может поразить цель, атака прекращается.

The Drive называет это огромным скачком в украинских возможностях. В частности, потому, что благодаря такой технологии ракету трудно выявить на терминальном этапе и невозможно заглушить средствами РЭБ, поскольку головки самонаведения по своей природе пассивны.

Эксперты не исключают, что Украина могла получить технологии сопоставления изображений для наведения на цель DSMAC или автоматического распознавания целей ATR. В настоящее время такие системы наведения используют крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

Таким образом, вариант "Нептуна" мог стать повторением противокорабельного RGM-84 Harpoon, на базе которого после модификации с инфракрасной пассивной ГСМ разработали ракету AGM-84E SLAM для ударов по наземным целям.

Фото: модификация "Нептуна" может запускаться с существующего наземного комплекса РК-360МЦ (armyinform.com.ua)

Не исключено, что украинская адаптация использует другой принцип наведения, в том числе по координатам GPS. Однако в The Drive после того, как изданию подробно описали возможности "Нептуна", считают это маловероятным. Тем более, что россияне активно применяют мощные системы РЭБ, создающие помехи GPS, которые уже негативно влияют на эффективность ракет HIMARS.

Также раскрываются некоторые другие особенности украинской новинки. Сообщается, что ракета запускается из той же установки, что и противокорабельный вариант, но имеет дальность около 400 км и несет около 350 кг взрывчатки.

"Если это правда, то это будет самая дальнобойная и самая мощная ударная ракета, созданная Украиной. Но у нас нет возможности независимо проверить эти утверждения", - добавили в The Drive.

В то же время отмечаются и недостатки. Во-первых, полету дозвуковой ракеты могут помешать современные российские системы ПВО. Во-вторых, их слишком мало, так как по словам украинского источника, на август было произведено всего около 20 единиц.

В одном из недавних интервью президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нарастила производство "Нептунов".

Достанет ли новый "Нептун" до Москвы?

Украинский чиновник на условиях анонимности заявил The Drive, что заявление Зеленского скорее всего связано с производством версии "поверхность-поверхность".

По его мнению, возможность атаковать Москву появится в не столь отдаленном будущем. Это усилит дискомфорт в российской столице, которая ранее подвергалась ударам беспилотников. А чтобы увеличить дальность полета примерно до 800 км от украинской границы, возможно, будет увеличен топливный отсек и снижена боевая нагрузка.

"Это увеличит дальность и позволит нанести удар по Москве. Это произойдет", - добавил источник.

Предполагается, что удар по выверенной цели в Москве, например, по топливному объекту, сможет повлиять на логистику и оказать большое психологическое воздействие на город, который еще не испытал таких разрушений, которые обрушились на Украину.

Тем не менее остаются вопросы, сколько таких ракет она может произвести и как быстро. Если Украина получит определенную помощь от союзников, это могло бы помочь во всех отношениях. А пока остается ждать, где в следующий раз себя проявит модифицированный "Нептун".

Самолеты в Пскове - тоже работа "Нептуна"?

В ночь на 30 августа была совершена массированная атака по российской территории. Одной из целей стал российский аэродром "Кресты" под Псковом, в результате которой, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76 и еще два могли получить повреждения.

Отметим, от украинской границы до этого аэродрома около 700 км. Через несколько дней после атаки Владимир Зеленский заявил об успешном применении дальнобойного оружия на таком расстоянии.

Аналитики Defense Express подчеркивают, что если говорить о средстве поражения, то скорее всего версия с модернизированном "Нептуном" отсекается, поскольку сейчас заявленная дальность составляет до 400 км. Поэтому очевидно, что атака на Псков была осуществлена беспилотниками.

При этом они обратили внимание на то, что россияне на аэродроме "Энгельс" под Саратовом (примерно 600 км от украинской границы) "защитили" стратегическую авиацию автомобильными шинами.

Возможно, это решение объясняется особенностями модификации "Нептуна", которая для ударов по наземным целям использует систему самонаведения с тепловизионным изображением для поиска и захвата цели на основе предварительно загруженного изображения.

Шины на самолетах могут привести к тому, что тепловизионная сигнатура цели меняется. И россияне надеются, что при подлете головка самонаведения украинских ракет не найдет в банке памяти заложенный контур цели, что приведет к прекращению атаки.

Что говорят западные эксперты

Западные эксперты склоняются к тому, что Украина адаптировала противокорабельный "Нептун" для ударов по наземным целям.

По мнению эксперта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) Яна Уильямса, это является частью усилий по наращиванию дальнобойных возможностей Украины.

"В идеальном мире наземные атаки - не лучшее применение современных противокорабельных ракет, которые специально разработаны для потопления тяжелых военных кораблей в море. Но Украина сталкивается с реальным дефицитом систем глубокого удара", - цитирует его Newsweek.

Удар по ЗРК С-400 на мысе Тарханкут доказал, что украинская сторона способна использовать эти ракеты для наземных атак и угрожать российским объектам в тылу. Августовская атака доказывает: Украина обладает высококачественной разведкой, а ракеты "Нептун" могут незаметно приближаться к подконтрольной России территории, считает научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Лондон) Сидхарт Каушал.

По его мнению, одним из вероятных отличий между наземным и противокорабельным вариантом "Нептуна" является система наведения, использующая ГСН, которая позволяет преодолевать помехи и атаковать цель.