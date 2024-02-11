ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Непростий процес. Чи готова інфраструктура України прийняти F-16: відповідь Ігната

Неділя 11 лютого 2024 10:10
UA EN RU
Непростий процес. Чи готова інфраструктура України прийняти F-16: відповідь Ігната Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Безумовно майбутні винищувачі F-16 стануть цілю для ворога. Підготовка інфраструктури для літаків сьогодні є серйозно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знаєте, можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як вони це робили у 2012 році та у 2018 американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно якесь управління ними, системи зв'язку та інше. Логістика безумовно, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України", - відзначив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, підготовка інфраструктури для майбутніх F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій. Щоб ворог не зміг дістати винищувачі, необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й "інші моменти".

"Безумовно F-16 стане цілю для окупантів. Маємо зробити усе, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її не дуже простий процес, особливо, коли знаходимось під щоденними обстрілами. Адаптація відбувається, пілоти навчаються", - додав Ігнат.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Вже нещодавно стало відомо про те, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на F-16 у Данії.

Також наприкінці грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16 Війна в Україні
NEWS
У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки
У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити