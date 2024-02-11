Непростий процес. Чи готова інфраструктура України прийняти F-16: відповідь Ігната

Безумовно майбутні винищувачі F-16 стануть цілю для ворога. Підготовка інфраструктури для літаків сьогодні є серйозно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знаєте, можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як вони це робили у 2012 році та у 2018 американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно якесь управління ними, системи зв'язку та інше. Логістика безумовно, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України", - відзначив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, підготовка інфраструктури для майбутніх F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій. Щоб ворог не зміг дістати винищувачі, необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й "інші моменти".

"Безумовно F-16 стане цілю для окупантів. Маємо зробити усе, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її не дуже простий процес, особливо, коли знаходимось під щоденними обстрілами. Адаптація відбувається, пілоти навчаються", - додав Ігнат.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Вже нещодавно стало відомо про те, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на F-16 у Данії.

Також наприкінці грудня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.