"Неприйнятно для Харкова": Терехов поскаржився Шмигалю на жорсткі відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, війна завдала значного удару по енергетичній інфраструктурі країни, однак для прифронтового Харкова ситуація є особливо складною. Місто вже четверту зиму живе під постійними обстрілами, а енергосистема зазнала серйозних руйнувань.

"І саме тому я змушений публічно звернутися до керівництва "Укренерго" та до Першого віце-премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля" - заявив Терехов

Мер нагадав, що після обстрілу 3 лютого близько 900 будинків у Харкові залишилися без тепла. Тоді було заявлено, що у таких будинках відключення електроенергії триватимуть не більше чотирьох годин.

"Ця обіцянка має бути виконана. Відключення електроенергії по 15-19 годин на добу - неприйнятні для Харкова", - наголосив Терехов.

Він пояснив, що тривале знеструмлення в умовах пошкодженого теплопостачання означає холод у квартирах, зупинку насосів, ризики для систем водо- та теплопостачання і неможливість обігріти житло.

Терехов зауважив, що прифронтові міста мають отримати пріоритетний підхід в енергозабезпеченні.

Тож мер висунув свої вимоги:

переглянути тривалість та принципи застосування графіків відключень для Харкова;

максимально можливого скорочення часу знеструмлення;

публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень.

За словами міського голови, йдеться не лише про комфорт, а про базову безпеку мешканців міста, яке постійно перебуває під загрозою нових атак.