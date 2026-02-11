"Неприйнятно для Харкова": Терехов поскаржився Шмигалю на жорсткі відключення світла
У Харкові вимагають переглянути тривалість відключень світла для прифронтового міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.
За словами Терехова, війна завдала значного удару по енергетичній інфраструктурі країни, однак для прифронтового Харкова ситуація є особливо складною. Місто вже четверту зиму живе під постійними обстрілами, а енергосистема зазнала серйозних руйнувань.
"І саме тому я змушений публічно звернутися до керівництва "Укренерго" та до Першого віце-премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля" - заявив Терехов
Мер нагадав, що після обстрілу 3 лютого близько 900 будинків у Харкові залишилися без тепла. Тоді було заявлено, що у таких будинках відключення електроенергії триватимуть не більше чотирьох годин.
"Ця обіцянка має бути виконана. Відключення електроенергії по 15-19 годин на добу - неприйнятні для Харкова", - наголосив Терехов.
Він пояснив, що тривале знеструмлення в умовах пошкодженого теплопостачання означає холод у квартирах, зупинку насосів, ризики для систем водо- та теплопостачання і неможливість обігріти житло.
Терехов зауважив, що прифронтові міста мають отримати пріоритетний підхід в енергозабезпеченні.
Тож мер висунув свої вимоги:
- переглянути тривалість та принципи застосування графіків відключень для Харкова;
- максимально можливого скорочення часу знеструмлення;
- публічного й чесного пояснення людям логіки ухвалених рішень.
За словами міського голови, йдеться не лише про комфорт, а про базову безпеку мешканців міста, яке постійно перебуває під загрозою нових атак.
Атаки на енергетику Харкова та області
Нагадаємо, вчора влада Харківської області оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні російські обстріли та критичну ситуацію в енергетиці.
У ніч на 3 лютого війська РФ здійснили масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури Харкова та області. Унаслідок ударів 820 будинків залишилися без опалення, у місті розгорнули пункти незламності.
Раніше, 26 січня, через обстріл об’єктів критичної інфраструктури без електропостачання залишилися кілька населених пунктів Харківщини, зокрема Чугуїв.
Тоді ж виникли перебої в роботі харківського метрополітену - рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями тимчасово призупиняли з технічних причин.
Крім того, 15 січня російська ракетна атака зруйнувала один із об’єктів критичної енергетичної інфраструктури регіону.