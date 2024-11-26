Неприємна розмова. Шольц розповів про нещодавні переговори з Путіним

Канцлер поділився з журналістами деталями своєї телефонної розмови з Путіним, зазначивши, що вона не була приємною. Він пояснив, що вважав цю бесіду відповідальною та необхідною.

Також він нагадав, що перед початком війни зустрічався з Путіним і висловив свою точку зору, чітко давши зрозуміти, що причини, які той пізніше озвучив як виправдання для розв’язання війни, не відповідають дійсності.

Канцлер зауважив, що неодноразово спілкувався з головою Кремля телефоном до кінця 2022 року, і жодна з цих розмов не була легкою чи приємною. За словами Шольца, цього разу ситуація не змінилася, проте, на його думку, такі діалоги важливі.

Він додав, що існують ті, хто сподівається, ніби мир можна швидко встановити за допомогою одного телефонного дзвінка. Однак він назвав такі очікування ілюзією та підкреслив, що Путін не змінив своєї позиції і не відійшов від неї навіть на крок.

"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки та вивести свої війська", - пояснив він.

Переговори Шольца та Путіна

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за два роки зателефонував голові Кремля.

Під час бесіди канцлер засудив дії Росії у війні проти України, закликавши диктатора вивести війська та піднявши питання можливих переговорів із Києвом.

Після розмови Шольц заявив, що позиція Путіна щодо війни залишилася незмінною. Водночас він зазначив, що вважав за необхідне провести цей діалог, зокрема в контексті майбутнього саміту G20.