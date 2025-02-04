Неприбраний сніг або лід біля будинків? Кого та як можуть покарати за таку недбалість

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Правила благоустрою в населених пунктах

За словами експерта, в Україні правила благоустрою населених пунктів затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування - сільськими, селищними, або ж міськими радами.

Так, наприклад, у Києві вони затверджені рішенням Київської міської ради №1051/1051 від 25 грудня 2008 року.

"Відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 правил благоустрою міста Києва підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування", - розповів Буліменко.

Він уточнив, що забезпечення благоустрою охоплює також прибирання власником (користувачем або балансоутримувачем земельної ділянки) снігу в зимовий період:

або самостійно;

або шляхом укладання договору з організацією, яка надає відповідні послуги.

Юрист зауважив, що проходження межі по тій чи іншій вулиці (провулку, проїзду) визначається (згідно з пп. 3.1.2 п. 3.1 правил) при цьому:

або по лінії бортового каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій;

або на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).

Кого та як саме можуть покарати через сніг і лід

Магістр права розповів, що забезпечувати благоустрій певної території зобов'язані ті особи, які:

мають відповідні земельні ділянки у власності;

мають відповідні земельні ділянки у користуванні.

Якщо йдеться про прибирання об'єктів благоустрою від снігу у зимовий період, то правила можуть містити певні особливості. Так, наприклад, у Києві правила благоустрою визначають, що:

власники садиб малоповерхової забудови здійснюють очищення від снігу тротуару (в разі наявності) вздовж огорожі на проїжджу частину під механізоване прибирання;

забороняється скидати сніг із тротуарів на проїзну частину вулиці після завершення робіт по її механізованому прибиранню;

не допускається розкидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутріквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок;

очищення дахів та козирків від снігу та бурульок проводиться негайно - з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо;

необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових;

сніг та бурульки, зняті з дахів та козирків, необхідно окучувати та впродовж доби вивозити.

Тим часом за неприбирання снігу або інше порушення правил благоустрою власника (користувача або балансоутримувача) об'єкта благоустрою може бути притягнуто до адміністративної відповідальності (за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Йдеться про накладення штрафу:

на громадян - у розмірі від 340 до 1 360 гривень;

на посадових осіб або громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 850 до 1 700 гривень.

"Такі справи розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад", - підсумував Буліменко.