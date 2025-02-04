Неприбраний сніг або лід біля будинків? Кого та як можуть покарати за таку недбалість

У кожному населеному пункті України органи місцевого самоврядування затверджують правила благоустрою. Саме вони можуть регламентувати особливості прибирання снігу та льоду в зимовий період.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.
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За словами експерта, в Україні правила благоустрою населених пунктів затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування - сільськими, селищними, або ж міськими радами.
Так, наприклад, у Києві вони затверджені рішенням Київської міської ради №1051/1051 від 25 грудня 2008 року.
"Відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 правил благоустрою міста Києва підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування", - розповів Буліменко.
Він уточнив, що забезпечення благоустрою охоплює також прибирання власником (користувачем або балансоутримувачем земельної ділянки) снігу в зимовий період:
Юрист зауважив, що проходження межі по тій чи іншій вулиці (провулку, проїзду) визначається (згідно з пп. 3.1.2 п. 3.1 правил) при цьому:
Магістр права розповів, що забезпечувати благоустрій певної території зобов'язані ті особи, які:
Якщо йдеться про прибирання об'єктів благоустрою від снігу у зимовий період, то правила можуть містити певні особливості. Так, наприклад, у Києві правила благоустрою визначають, що:
Тим часом за неприбирання снігу або інше порушення правил благоустрою власника (користувача або балансоутримувача) об'єкта благоустрою може бути притягнуто до адміністративної відповідальності (за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Йдеться про накладення штрафу:
"Такі справи розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад", - підсумував Буліменко.
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