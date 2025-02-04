Неубранный снег или лед возле домов? Кого и как могут наказать за такую халатность

В каждом населенном пункте Украины органы местного самоуправления утверждают правила благоустройства. Именно они могут регламентировать особенности уборки снега и льда в зимний период.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
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По словам эксперта, в Украине правила благоустройства населенных пунктов утверждаются соответствующими органами местного самоуправления - сельскими, поселковыми, или же городскими советами.
Так, например, в Киеве они утверждены решением Киевского городского совета №1051/1051 от 25 декабря 2008 года.
"В соответствии с пп. 3.1.1 п. 3.1 правил благоустройства города Киева предприятия, учреждения, организации и граждане обеспечивают благоустройство земельных участков, предоставленных им в соответствии с требованиями действующего законодательства в собственность, пользование", - рассказал Булименко.
Он уточнил, что обеспечение благоустройства охватывает также уборку собственником (пользователем или балансодержателем земельного участка) снега в зимний период:
Юрист отметил, что прохождение границы по той или иной улице (переулку, проезду) определяется (согласно пп. 3.1.2 п. 3.1 правил) при этом:
Магистр права рассказал, что обеспечивать благоустройство определенной территории обязаны те лица, которые:
Если речь идет об уборке объектов благоустройства от снега в зимний период, то правила могут содержать определенные особенности. Так, например, в Киеве правила благоустройства определяют, что:
Между тем за неуборку снега или иное нарушение правил благоустройства собственник (пользователь или балансодержатель) объекта благоустройства может быть привлечен к административной ответственности (по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Речь идет о наложении штрафа:
"Такие дела рассматриваются административными комиссиями при исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов", - подытожил Булименко.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие штрафы грозят слишком громким украинцам за шум, музыку и "балаган" под окнами домов.
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