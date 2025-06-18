"Неправильно зрозуміли": Австрія виправдалась після заяви про підтримку імпорту газу з РФ

Австрія, яка імпортувала російську енергоносії майже 60 років, цього року перейшла на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) через Німеччину.

Проте у понеділок, 16 червня, міністр енергетики на зустрічі міністрів в Люксембурзі, заявила, що імпорт газу з Росії міг би відновитися в майбутньому.

"Коли війна закінчиться, звичайно, це потрібно буде врахувати", - сказала Цехетнер.

Це був чи не перший випадок, коли якась країна, окрім Словаччини та Угорщини, відкрито висловлювалася про відновлення поставок з Росії з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Однак у вівторок, коли Європейська комісія мала представити конкретну законодавчу стратегію щодо поступової відмови від російського газу, австрійське міністерство заперечило, що Австрія розглядає можливість повного скорочення імпорту від державного "Газпрому".

"Поширене твердження, що Австрія хоче відновити імпорт російського газу після війни, не кажучи вже про зараз, просто хибне", - заявили в міністерстві.

Заборона ЄС на газ РФ стане "правильним сигналом"

У своїй заяві міністерство Австрії також додало, що заборона ЄС на російський газ стане "правильним сигналом" для Москви, але також наголосило, що енергетична політика означає, що "доступні ціни на енергоносії мають бути забезпечені й у майбутньому".

Перед ухваленням законодавчої пропозиції Відень ще порушив кілька питань, зокрема:

чи буде готова альтернативна інфраструктура до 2027 року,

як повне ембарго вплине на ціни на електроенергію та газ,

як гарантувати, що потоки газу не можна буде відстежити до Росії.

Окреслюючи пункти для обговорення перед переговорами, офіс Цехетнер також запитав, "які варіанти залишаться відкритими для ЄС після можливого закінчення війни".