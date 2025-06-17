ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Єврокомісія представила план повної зупинки імпорту газу та нафти з РФ до 2027 року

Вівторок 17 червня 2025 17:13
UA EN RU
Єврокомісія представила план повної зупинки імпорту газу та нафти з РФ до 2027 року Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія офіційно представила законодавчу пропозицію для того, щоб поетапно припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи енергію як зброю. Ми зробили чіткий вибір: перекрити цей потік і остаточно завершити епоху російських викопних ресурсів у Європі", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пропозиція передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу, що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з території РФ.

Також встановлено графік припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

Згідно з пропозицією, нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

Імпорт за чинними короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що надходить трубопроводами до внутрішньоконтинентальних країн за довгостроковими угодами - вони дозволятимуться до кінця 2027 року.

Також буде заборонено укладання довгострокових контрактів на використання терміналів LNG для клієнтів із Росії або підконтрольних їй компаній.

Країни-члени ЄС будуть зобов’язані представити чіткі плани диверсифікації енергопостачання з конкретними етапами та заходами для поетапного припинення імпорту російських енергоресурсів.

У Єврокомісії наголосили, що на сьогодні Європа має достатню інфраструктуру, добре інтегрований ринок газу та доступ до альтернативних постачальників, що дозволяє здійснити цей перехід без суттєвого впливу на економіку чи енергобезпеку.

Запропонований регламент також містить вбудовані механізми гнучкості, які враховують реалії ринку і водночас забезпечують правову визначеність для компаній.

Як зазначається, Європарламент і Рада ЄС розглянуть цю пропозицію у звичайному законодавчому порядку. Для її ухвалення в Раді ЄС потрібна кваліфікована більшість.

ЄС відмовляється від російського газу

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання постачання російського газу стало стратегічно важливим для ЄС. Російське паливо почали поступово витісняти з європейського енергетичного ринку.

За інформацією Bloomberg, після початку війни країни ЄС скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту. Водночас вони залишаються залежними від ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня. Зазначається, що відмова від газу Росії не повинна суттєво вплинути на ціни, а також енергетичну безпеку ЄС.

У квітні ЄС підготував "дорожню карту" щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.

"Дорожня карта" зобов'язуватиме вже у червні запропонувати заборону на нові контракти на імпорт російського газу та короткострокові угоди до кінця поточного року.

Водночас у Єврокомісії відкинули можливість відновлення закупівель російського палива після завершення війни, адже це буде "історичною помилкою" для Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Російська Федерація НАФТА
Новини
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді