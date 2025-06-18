"Неправильно поняли": Австрия оправдалась после заявления о поддержке импорта газа из РФ

Министр энергетики Австрии Элизабет Цехетнер допустила возможность возобновления импорта газа из России после завершения войны в Украине. Однако после критики в ЕС ее ведомство заявило, что слова имели другой контекст.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Австрия, которая импортировала российскую энергоносители почти 60 лет, в этом году перешла на импорт сжиженного природного газа (СПГ) через Германию.
Однако в понедельник, 16 июня, министр энергетики на встрече министров в Люксембурге, заявила, что импорт газа из России мог бы возобновиться в будущем.
"Когда война закончится, конечно, это нужно будет учесть", - сказала Цехетнер.
Это был едва ли не первый случай, когда какая-то страна, кроме Словакии и Венгрии, открыто высказывалась о возобновлении поставок из России с момента вторжения России в Украину в 2022 году.
Однако во вторник, когда Европейская комиссия должна была представить конкретную законодательную стратегию по постепенному отказу от российского газа, австрийское министерство отрицало, что Австрия рассматривает возможность полного сокращения импорта от государственного "Газпрома".
"Распространенное утверждение, что Австрия хочет возобновить импорт российского газа после войны, не говоря уже о сейчас, просто ложное", - заявили в министерстве.
В своем заявлении министерство Австрии также добавило, что запрет ЕС на российский газ станет "правильным сигналом" для Москвы, но также подчеркнуло, что энергетическая политика означает, что "доступные цены на энергоносители должны быть обеспечены и в будущем".
Перед принятием законодательного предложения Вена еще подняла несколько вопросов, в частности:
Очерчивая пункты для обсуждения перед переговорами, офис Цехетнер также спросил, "какие варианты останутся открытыми для ЕС после возможного окончания войны".
Вчера, 17 июня, Европейская комиссия представила законодательное предложение для того, чтобы поэтапно прекратить импорт российского газа и нефти до конца 2027 года.
Заметим, что вопрос поставок российского газа стал стратегически важным для ЕС после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор российское топливо начали постепенно вытеснять с европейского энергетического рынка.
Этой весной ЕС представил "дорожную карту" по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.
Именно эта "дорожная карта" обязала ЕС уже в июне предложить запрет на новые контракты на импорт российского газа и краткосрочные соглашения до конца текущего года.
Так и стало. В частности сегодня, 18 июня комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен объявил, что Европейский Союз никогда не планирует возвращаться к российскому газу. Он объяснил, почему этого не произойдет даже после наступления мира в Украине.
В то же время тогда и стало известно, что предложение об отказе от газа РФ навсегда вызвало негативную реакцию не только со стороны Венгрии и Словакии, но и Австрии.
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