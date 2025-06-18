ЄС не повернеться до газу з РФ навіть після миру в Україні: чому і хто виступив проти

Європейський Союз не планує повертатись до російського газу навіть після настання миру в Україні. Брюссель вважає, що Кремль не є торговим партнером, якому можна довіряти.

Про це заявив комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Чиновники ЄС пригадали ті випадки, коли Росія припиняла постачання газу у 2006, 2009 і 2014 роках, а також про навмисне скорочення поставок у 2021 році перед повномасштабним вторгненням в Україну, що сприяло значному зростанню цін на енергоносії та інфляції на всьому континенті.

"Ми вводимо цю заборону, тому що Росія використовує енергію як зброю проти нас, тому що Росія шантажує держави-члени ЄС, і тому вона не є торговим партнером, якому можна довіряти", - сказав комісар ЄС з питань енергетики.

За словами Йоргенсена, згідно з пропозиціями, європейським компаніям буде заборонено імпортувати російський газ або надавати послуги російським клієнтам на терміналах скрапленого природного газу ЄС.

Ба більше, він повідомив, що будь-які контракти, укладені відсьогодні, повинні бути розірвані до 1 січня 2026 року, але компанії, які мають попередні угоди, матимуть кінцевий термін до 1 січня 2028 року.

Хто виступив проти відмови від російського газу

Як стало відомо, пропозиція викликала негативну реакцію з боку Угорщини, Словаччини та Австрії. Проте вважається, що ці країни не мають достатньої підтримки, щоб заблокувати прийняття цього плану як закону ЄС.

Йоргенсен заявив, що плани щодо поступового відмови від російських викопних палив не є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну.

"Незалежно від того, чи буде мир, чи ні - а ми всі, звичайно, сподіваємося, що він буде - ця заборона все одно залишиться в силі", - підсумував він.