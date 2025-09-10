UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Неповнолітні планували влаштувати теракт у Львові: СБУ розкрила подробиці

Фото: неповнолітні планували влаштувати теракт у Львові (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Двоє неповнолітніх планували влаштувати теракт у Львові, встановивши вибухівку біля будинку війського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними слідства, двоє неповнолітніх на замовлення РФ намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий.

Подробиці схеми

Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів.

Щоб росіяни могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили поблизу телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ.

Співробітники СБУ затримали виконавців "на гарячому", коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу.

Що відомо про підозрюваних

За матеріалами справи, фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував у Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків".

Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 

Агенти РФ готували теракти в Україні

Нагадаємо, в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Також раніше у Запоріжжі затримала агента РФ, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України. Ним виявився 28-річний випускник коледжу.

Окрім того, правоохоронці в Києві та Одесі затримали агентів російської розвідки, які мали передавати ворогу координати для нових ударів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівТеракт