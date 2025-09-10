Неповнолітні планували влаштувати теракт у Львові: СБУ розкрила подробиці

Двоє неповнолітніх планували влаштувати теракт у Львові, встановивши вибухівку біля будинку війського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
За даними слідства, двоє неповнолітніх на замовлення РФ намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий.
Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів.
Щоб росіяни могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили поблизу телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з РФ.
Співробітники СБУ затримали виконавців "на гарячому", коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу.
За матеріалами справи, фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував у Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків".
Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
Також раніше у Запоріжжі затримала агента РФ, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України. Ним виявився 28-річний випускник коледжу.
Окрім того, правоохоронці в Києві та Одесі затримали агентів російської розвідки, які мали передавати ворогу координати для нових ударів.