Несовершеннолетние планировали устроить теракт во Львове: СБУ раскрыла подробности

По данным следствия, двое несовершеннолетних по заказу РФ пытались взорвать таунхаус, где проживал военный.

Подробности схемы

Для совершения преступления фигуранты оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство, которое спрятали в горшке для цветов.

Чтобы россияне могли дистанционно активировать взрывчатку в момент приближения военного к дому, агенты дополнительно установили поблизости телефонную камеру с удаленным доступом для куратора из РФ.

Сотрудники СБУ задержали исполнителей "на горячем", когда они заложили СВП на входе в таунхаус.

Что известно о подозреваемых

По материалам дела, фигурантами оказалось двое жителей Львова в возрасте 14 и 15 лет, которых враг завербовал в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

После инструктажа от оккупантов юноши получили координаты, по которым забрали из тайника взрывчатку, а затем заложили ее на месте запланированного теракта. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.