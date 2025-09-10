RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Несовершеннолетние планировали устроить теракт во Львове: СБУ раскрыла подробности

Фото: несовершеннолетние планировали устроить теракт во Львове (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Двое несовершеннолетних планировали устроить теракт во Львове, установив взрывчатку возле дома военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным следствия, двое несовершеннолетних по заказу РФ пытались взорвать таунхаус, где проживал военный.

Подробности схемы

Для совершения преступления фигуранты оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство, которое спрятали в горшке для цветов.

Чтобы россияне могли дистанционно активировать взрывчатку в момент приближения военного к дому, агенты дополнительно установили поблизости телефонную камеру с удаленным доступом для куратора из РФ.

Сотрудники СБУ задержали исполнителей "на горячем", когда они заложили СВП на входе в таунхаус.

Что известно о подозреваемых

По материалам дела, фигурантами оказалось двое жителей Львова в возрасте 14 и 15 лет, которых враг завербовал в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

После инструктажа от оккупантов юноши получили координаты, по которым забрали из тайника взрывчатку, а затем заложили ее на месте запланированного теракта. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

 

Агенты РФ готовили теракты в Украине

Напомним, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также ранее в Запорожье задержали агента РФ, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины. Им оказался 28-летний выпускник колледжа.

Кроме того, правоохранители в Киеве и Одессе задержали агентов российской разведки, которые должны были передавать врагу координаты для новых ударов.

ЛьвовТеракт