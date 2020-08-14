Непосредственно столкнулись с коронавирусом 5% украинцев

По состоянию на начало июля 2020 года 92% украинцев считали что им не пришлось переболеть коронавирусом. В то же время 5% заявили, что они или их родственники перенесли COVID-19, еще 3% - не смогли ответить.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В региональном разрезе жители западных (8,6%) и центральных (5,4%) областей чаще выражали уверенность в том, что болели коронавирусом, чем жители южных (2,4%) и восточных (2,7%) регионов. В возрастном разрезе украинцы старше 50 лет чаще высказывали мнение, что сами или их родственники перенесли болезнь, чем представители других возрастных групп.

Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.

По данным Госстата, за январь-май в Украине умерло 239 967 человек, из которых от COVІD-19 - 642 украинцев.