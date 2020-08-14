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Безпосередньо стикнулися з коронавірусом 5% українців

Автор: Олександр Білоус

Найбільше про випадки інфекції чули мешканці західних областей

Станом на початок липня 2020 року 92% українців вважали, що їм не довелося перехворіти на коронавірус. Водночас 5% заявили, що вони або їхні родичі перенесли COVID-19, ще 3% - не змогли відповісти.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

У регіональному розрізі мешканці західних (8,6%) та центральних (5,4%) областей частіше висловлювали впевненість у тому, що хворіли на коронавірус, ніж жителі південних (2,4%) та східних (2,7%) регіонів. У віковому розрізі українці старше 50 років частіше висловлювали думку, що самі чи їхні родичі перенесли хворобу, ніж представники інших вікових груп.

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Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.

За даними Держстату, за січень-травень в Україні померло 239 967 осіб, з яких від COVІD-19 - 642 українців.

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