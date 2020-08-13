ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинцы оценили степень опасности коронавируса

Киев, Четверг 13 августа 2020 16:51
Украинцы оценили степень опасности коронавируса
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Каждый пятый ожидает катастрофических последствий, но большинство не видят существенной проблемы

В конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена. По их мнению, есть много других, более опасных заболеваний.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

Кроме того, 38,9% респондентов заявили, коронавирус является опасным заболеванием, но в ближайшее время врачи справятся с данной проблемой. Еще 18,3% считают, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества.

Украинцы оценили степень опасности коронавируса

Половина опрошенных заявили (48,9%) за последний месяц риск заболеть коронавирусом не изменился.

Украинцы оценили степень опасности коронавируса

У 13,7% респондентов есть близкие, родственники, соседи или знакомые, кто заболел коронавирусом.

Украинцы оценили степень опасности коронавируса

Украинцы также дали оценку усилий власти по борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории Украины. Только 21% считают, что власть делает все возможное.

Украинцы оценили степень опасности коронавируса

Совместный опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Напомним, по данным Госстата, за январь-май в Украине умерло 239 967 человек, из которых от COVІD-19 - 642 украинцев.

Отметим, по данным опроса КМИС, в середине мая 57% украинцев больше опасались экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины опросКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь