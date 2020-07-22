Госстат обновил официальные данные по смертности от коронавируса

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

За первые пять месяцев 2020 года пандемия унесла жизни 642 украинцев, грипп и воспаление легких - 2 699 человек

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-май. Всего за первые пять месяцев 2020 года умерло 239 967 человек (в том числе в мае - 44 680 человек).

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 642 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 21 человек. Таким образом, в мае коронавирус стал причиной смерти 390 человек.

За январь-май инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 197 человек, среди них туберкулез - 1 405, от СПИДа умерло 1 355 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 31 930 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 164 384 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 113 603 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 2 699 человек (в том числе, в мае - 341).

Кроме того, 11 308 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 360 граждан, утопление - 385, гибель на пожаре - 554, случайное отравление (кроме алкоголя) - 741, отравление алкоголем - 1 025, самоубийства - 2 435, умышленные убийства - 591.

Напомним, 20 мая 2020 года Госстат не смог обнародовать данные о количестве умерших по причинам смерти за январь-март 2020 года.

Причиной стало постановление Кабмина о карантине, которое запрещало Минюсту передавать данные Госстату.

Госстат возобновил публикацию данных 3 июля. По официальным данным за январь-март от COVID-19 умерло 9 человек.

По данным Госстата, за январь-апрель 2020 года от COVID-19 умерло 252 украинцев.