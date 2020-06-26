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Из-за непогоды в западной Украине остаются обесточенными 7 населенных пунктов

Новости » Общество     26.06.2020 - 09:37
Из-за непогоды в западной Украине остаются обесточенными 7 населенных пунктов
Фото: восстановление электроснабжения (ГСЧС)

Всего к ликвидации последствий непогоды были привлечены 1 225 человек и 403 ед. техники

В результате осложнения погодных условий 22-24 июня в западной Украине без света остаются 7 населенных пунктов в двух областях. Там сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, по состоянию на 7:00 в двух областях Украины 7 населенных пунктов остаются обесточенными. В частности, в Ивано-Франковская - 6 и в Черновицкой - 1. Для восстановления электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Также в результате наводнения остаются разрушенными 154 км автодорог и 57 мостов. Повреждено 598 км автодорог, 172 мосты и еще 280 м дамб.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился в зону стихийного бедствия на западе Украины.

Также вчера Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен для ликвидации последствий масштабных наводнений в западных областях.

Также жителей Львова просят в ближайшие дни воздержаться от поездок в Карпаты.

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Автор: Андрей Козловский

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