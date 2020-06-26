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Через негоду у західній Україні залишаються знеструмленими 7 населених пунктів

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 09:37
Через негоду у західній Україні залишаються знеструмленими 7 населених пунктів
Фото: відновлення електропостачання (ДСНС)

Всього до ліквідації наслідків негоди були залучені 1 225 осіб та 403 од. техніки

Внаслідок ускладнення погодних умов 22-24 червня у західній Україні без світла залишаються 7 населених пунктів у двох областях. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, станом на 7:00 у двох областях України 7 населених пунктів залишаються знеструмленими. Зокрема, у Івано-Франківська - 6 та у Чернівецькій - 1. Для відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго.

Також внаслідок повені залишаються зруйнованими 154 км автодоріг та 57 мостів. Пошкоджено 598 км автодоріг, 172 мости та ще 280 м дамб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відправився у зону стихійного лиха на заході України.

Також, вчора Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень для ліквідації наслідків масштабних повеней в західних областях.

Також жителів Львова просять найближчими днями утриматися від поїздок у Карпати.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Гідрометцентробесточен
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