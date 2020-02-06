Из-за непогоды не работают пункты пропуска на границе с Молдовой

Вследствие сложных погодных условий на украино-молдавской границе осложнилась работа нескольких пунктов пропуска для автомобильного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В частности, из-за проблем с электричеством в пункте "Табаки" и "Рени" не осуществлялся пропуск. Также зафиксированы проблемы с подъездом транспорта к пунктам пропуска "Новые Трояны" и "Железнодорожное".

"Из-за больших заносов затруднены подъезды к дороге, которая ведет к пунктам пропуска "Новые Трояны" и "Железнодорожное". В пункте пропуска "Табаки" временно осуществлялись пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач. Автотранспорт пограничники перенаправили в пункт пропуска "Виноградовка". Также отметим, что дорога между украинским пунктом пропуска "Виноградовка" и молдавским "Вулканешты" имеет значительный снежный покров", - сообщили в ГПС.

Напомним, в результате непогоды в Украине без электричества остались 600 населенных пунктов в 13 областях. Причиной обесточивания стало срабатывание системы защиты линий электропередачи в связи с сильным ветром и налипанием мокрого снега.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской в связи с ухудшением погодных условий временно закрыли движение автотранспортных средств на некоторых дорогах государственного значения.