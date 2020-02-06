В Одесской области временно перекрыли автодороги из-за непогоды

Иллюстративное фото (facebook.com/DSNSODE)

На данный момент неизвестно когда возобновится движение

В Одесской в связи с ухудшением погодных условий временно закрыли движение автотранспортных средств на некоторых дорогах государственного значения. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

В частности, 6 февраля с 10 утра временно закрыто движение на автодорогах:

М-15 Одесса-Рени (на пл. Бухарест), км 117 + 000- км 306 + 149;

Т-16-06 КПП "Виноградовка" - Болград- / М-15 / км 0 + 000 - км 48 + 831;

Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0 + 000- км 80 + 140;

Т-16-10 / Н-33 / -Приморское-Желтый Яр-Татарбунары, подъезд к пгт. Сергеевка, км 0 +000 - км 82 + 582;

Т-16-32 КПП "Новые Трояны" - Кубей, км 0 +000 - км 23 +000.

"Движение закрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м / с, метелями, отсутствия видимости и температурой воздуха до -3 ° С", - сообщили в "Укравтодоре".

Информацию о снятии запрета и восстановления движения автотранспорта будет предоставлено дополнительно.

Напомним, 6 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о снеге до 50 см, гололеде, а также метелях.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине из-за непогоды без электричества остались 600 населенных пунктов в 13 областях. Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов зафиксировано в Одесской области - 137.