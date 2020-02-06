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В Украине из-за непогода обесточены 600 населенных пунктов

Новости » Общество     06.02.2020 - 10:13
В Украине из-за непогода обесточены 600 населенных пунктов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего проблемы с электричеством наблюдаются в 13 областях

В Украине в результате осложнения погодных условий без электричества остались 600 населенных пунктов в 13 областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отметили в ГСЧС, причиной обесточивания стало срабатывание системы защиты линий электропередачи в связи с сильным ветром и налипанием мокрого снега.

"Обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская - 137, Днепропетровская - 120, Херсонская - 87, Николаевская - 59, Кировоградская - 57, Донецкая - 34, Полтавская - 27, Ивано-Франковская - 26, Запорожская - 19, Черновицкая - 19, Черкасская - 8, Винницкая -4 и Закарпатская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Одесской области обесточены более 30 населенных пунктов. Шквальный ветер оборвал 11 линий электропередач.

Также сообщалось, что вследствие непогоды в Одесской области ограничено движение крупногабаритного транспорта. В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях на некоторых участках дорог, возникали осложнения движения тяжеловесного транспорта.

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