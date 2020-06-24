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Непогода на западе: подтопило более 200 населенных пунктов

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 11:37
Непогода на западе: подтопило более 200 населенных пунктов
Фото: Денис Шмыгаль и Арсен Аваков (t.me/Denys_Smyhal)

Шмыгаль и Аваков совершили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области из-за непогоды подтопило более 200 населенных пунктов. Фактически выпало 70% месячной нормы осадков.

Об этом сообщает правительственный портал.

В среду, 24 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан совершили облет наиболее затопленных территорий региона для мониторинга последствий непогоды.

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховенский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что к 29 поселкам нет проезда. По его словам, сейчас важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.

Кроме того, по данным Авакова, в Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии, а один - пропал без вести.

"Ко второй половине дня ожидаем улучшения погодных условий и согласия на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием", - рассказал министр.

Напомним, в результате поводков в Ивано-Франковской области затопило тысячи домов и обесточены десятки населенных пунктов: появилось видео последствий непогоды в регионе.

Как писало РБК-Украина, в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ГидрометцентрИвано-Франковская область
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