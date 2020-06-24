Негода на заході: підтопило понад 200 населених пунктів

Фото: Денис Шмигаль та Арсен Аваков (t.me/Denys_Smyhal)

Шмигаль та Аваков здійснили обліт найзатопленіших територій Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області через негоду підтопило понад 200 населених пунктів. Фактично випало 70% місячної норми опадів.

Про це повідомляє урядовий портал.

У середу, 24 червня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін та командувач Національної гвардії Микола Балан здійснили обліт найзатопленіших територій регіону для моніторингу наслідків негоди.

"Удар стихії в Івано-Франківській області прийняли Верховинський, Косівський, Рожняківський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів. Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували дамби, мости і переходи. Дністер розлився майже на 7 м - це рівень стихії 2008 року", - сказав Аваков.

Глава МВС зазначив, що до 29 селищ немає проїзду. За його словами, наразі важливо зробити доїзд до населених пунктів, аби надавати людям необхідну допомогу.

Крім того, за даними Авакова, в Івано-Франківській області загинуло три людини від стихії, а одна - зникла безвісти.

"На другу половину дня очікуємо покращення погодних умов та згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт вже завантажений продуктами харчування та необхідним обладнанням", - розповів міністр.

Нагадаємо, у результаті поводків в Івано-Франківській області затопило тисячі будинків та знеструмлено десятки населених пунктів: з'явилось відео наслідків негоди в регіоні.

Як писало РБК-Україна, в Івано-Франківській області пошкоджені всі дороги державного значення.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк