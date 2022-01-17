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Непогода возвращается. Украину охватят шквалы и снегопады: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 17 января 2022 06:00
Непогода возвращается. Украину охватят шквалы и снегопады: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня Украину охватят шквалы и снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 января в Украине снова ухудшится погода. По всей стране, кроме южных областей будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать до 17-22 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, днем по всей Украине будет идти умеренный мокрый снег, кроме южных регионов. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы 17-22 м/с, в Карпатском регионе местами 25-28 м/с.

Вместе с тем в Карпатах ожидается ночью небольшой, а днем значительный снегопад и метели, а также порывы ветра до 25-30 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем от -2 до +3, а ночью 0 -8 градусов;
  • на севере страны днем от -1 до +2 градусов, ночью -3 -6;
  • в восточных областях днем 0 + 2, а ночью -4 -8 градусов;
  • на юге страны днем +2 +6 градусов, ночью -1 -4;
  • в центральных областях днем от -2 до +1, а ночью -2 -5 градусов.

Непогода возвращается. Украину охватят шквалы и снегопады: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах -1 + 1 градусов, а ночью -2 -4.

Непогода возвращается. Украину охватят шквалы и снегопады: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера в Украине из-за ухудшения погоды оставались без света 67 населенных пунктов.

Добавим, накануне сильный ветер обрушился на Черновцы, где сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена.

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