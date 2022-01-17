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Негода повертається. Україну охоплять шквали та снігопади: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 06:00
Негода повертається. Україну охоплять шквали та снігопади: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні Україну охоплять шквали та снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 січня в Україні знову погіршиться погода. По всій країні, окрім південних областей йтиме мокрий сніг, а пориви вітру сягатимуть до 17-22 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вдень по всій Україні йтиме помірний мокрий сніг, окрім південних регіонів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, в Карпатському регіоні місцями 25-28 м/с.

Разом з тим у Карпатах очікується вночі невеликий, а вдень значний снігопад та хуртовини, а також шквали вітру до 25-30 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень від -2 до +3, а вночі 0 -8 градусів;
  • на півночі країни вдень від -1 до +2 градусів, вночі -3 -6;
  • у східних областях вдень 0 +2, а вночі -4 -8 градусів;
  • на півдні країни вдень +2 +6 градусів, вночі -1 -4;
  • у центральних областях вдень від -2 до +1, а вночі -2 -5 градусів.

Негода повертається. Україну охоплять шквали та снігопади: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці очікується вночі невеликий, а вдень помірний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -1 +1 градусів, а вночі -2 -4.

Негода повертається. Україну охоплять шквали та снігопади: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в Україні через погіршення погоди залишалися без світла 67 населених пунктів.

Додамо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена.

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