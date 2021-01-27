Непогода в Украине: без света остаются 117 населенных пунктов

Фото: линия электропередачи (РБК-Украина)

В Украине по состоянию на утро 27 января из-за непогоды без света остаются 117 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, проблемы со светом наблюдаются в пяти областях: Житомирской (79 населенных пунктов), Киевской (13), Одесской (13), Черниговской (11) и Запорожской (1).

Отключение света произошла в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты линии электропередачи.

Напомним, вчера в результате непогоды без света оставались 269 населенных пунктов.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 27 января, в южных и центральных областях Украины ожидается мокрый снег, гололед и шквальный ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также сообщалось, что сегодня в Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от -2 до +10, а ночью заморозки будут до -3.