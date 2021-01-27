Заморозки и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В среду, 27 января, в Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от -2 до +10, а ночью заморозки будут до -3.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня снежно будет в Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях ожидается мокрый снег. Во всех других восточных и южных регионах будет идти дождь. На западе, а также в Житомирской будет сухо и мрачно.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +1, а ночью от -3 до 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -1 до +6, а ночью столбики термометров покажут -1 +3 градуса.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет в пределах -1 +10, а ночью она ожидается от -1 до +5.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти снег. Температура воздуха как днем, так и ночью ожидается от -1 до +1 градуса.

Напомним, в Украине из-за мокрого снега и сильных порывов ветра было обесточено 269 населенных пунктов.

Также сообщалось, что к концу зимы в Украину еще могут вернуться морозы до 20-30 градусов, которые наблюдались в середине января. Но такое похолодание продлится недолго.