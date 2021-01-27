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Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине предупредили об ухудшении погоды

Украина, Среда 27 января 2021 09:25
Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине предупредили об ухудшении погоды
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 27 января, в южных и центральных областях Украины ожидается мокрый снег, гололед и шквальный ветер до 20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях будет идти снег с дождем. Ожидается также налипание мокрого снега, а на дорогах гололед. На юге Украины сильные порывы ветра будут достигать от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В ведомстве также отмечают, что по состоянию на 8 утра транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Для расчистки автодорог были привлечены более 900 человек и 800 единиц техники дорожников.

"Уважаемые водители! Будьте внимательными и осторожными на дорогах! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию, избегайте опасных маневров", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 января, в Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от -2 до +10, а ночью заморозки будут до -3.

Также сообщалось, что в Украине из-за мокрого снега и сильных порывов ветра было обесточено 269 населенных пунктов.

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