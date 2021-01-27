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Негода в Україні: без світла залишаються 117 населених пунктів

Україна, Середа 27 січня 2021 09:46
Негода в Україні: без світла залишаються 117 населених пунктів
Фото: лінія електропередачі (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні станом на ранок 27 січня через негоду без світла залишаються 117 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, проблеми зі світлом спостерігаються в п'яти областях: Житомирській (79 населених пунктів), Київській (13), Одеській (13), Чернігівській (11) і Запорізькій (1).

Відключення світла сталося в результаті ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту лінії електропередачі.

Нагадаємо, вчора в результаті негоди без світла залишалися 269 населених пунктів.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні, 27 січня, у південних та центральних областях України очікується мокрий сніг, ожеледь і шквальний вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також повідомлялося, що сьогодні в Україні очікуються опади у вигляді снігу і дощу. Вдень температура повітря в регіонах коливатиметься від -2 до +10, а вночі будуть заморозки до -3.

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