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Из-за непогоды в Украине 90 населенных пунктов остались без света

Автор: Каролина Гайдук

Из-за непогоды в Украине в пятницу, 18 февраля, 90 населенных пунктов остались без электричества. Больше всего пострадала Львовская область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечается, причиной стали порывы ветра, которые бушевали в некоторых регионах Украины. В настоящее время бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

"По состоянию на 18 февраля в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 90 населенных пунктов в 4 областях", - говорится в сообщении.

Какие области Украины обесточены:

  • Львовская (68 населенных пунктов);
  • Черниговская (11 населенных пунктов)),
  • Житомирская (6 населенных пунктов)),
  • Черкасская (5 населенных пунктов)).

Отметим, что ГСЧС объявляет штормовое предупреждение на Закарпатье. Существует возможность затопления сельхозугодий и автодорог.

Напомним, что 18 февраля на всей территории Украины ожидаются дожди и мокрый снег. При этом днем потеплеет до +10 градусов.

Кроме того, на выходных в Украине в западных регионах ожидается дождливая погода. Также синоптики предупредили об усилении ветра до 12 м/с.

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