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Дождь и ветер до 12 м/с. Какая погода будет в Украине на выходных

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 15:48
Дождь и ветер до 12 м/с. Какая погода будет в Украине на выходных Фото: какая погода будет в Украине на выходных (Getty Images)
Автор: Каролина Гайдук

На выходных, 19 и 20 февраля, в Украине в западных регионах ожидается дождливая погода. Также синоптики предупредили об усилении ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Укргидрометцентра.

19 февраля

По данным Укргидрометцентра, в западных областях ожидаются дожди. Несмотря на осадки, столбики термометров будут показывать днем +7…+9 градусов, а ночью температура опустится до -1 градуса.

Также ливни нагрянут в Киев, Чернигов, Сумы, Черкассы и Полтаву. Температура днем +4…+6 градусов, а ночью -1…+1 градусов.

На юге будет царить весенняя погода, в Одессе синоптики обещают днем до +11 градусов тепла, а ночью +1..+3 градуса. Осадков не предвидится.

В северных и центральных регионах будет тепло, температура днем +6…+8 градусов, а ночью -1…+1 градус.

В Киеве синоптики обещают дожди, также усилится ветер до 12 м/с. Cтолбики термометров будут показывать днем +6…+8 градусов, а ночью -1…+1 градус.Дождь и ветер до 12 м/с. Какая погода будет в Украине на выходных

20 февраля

В южных, восточных и центральных регионах ожидаются ливни. Больше всего осадков будет в Одессе, Николаеве, Херсоне, Донецке, Днепре и Запорожье. Температура воздуха днем +6…+8 градусов, а ночью +2…+4 градуса.

На севере страны ожидается солнечная погода, температура днем +4…+6 градусов, а ночью +2…+4 градусов. В Киеве будет царить теплая погода, без осадков.

В западной части Украины синоптики прогнозируют теплую погоду, однако на Закарпатье и в Черновцах будут осадки. Температура днем +5…+7 градусов, а ночью +2…+4 градусов.Дождь и ветер до 12 м/с. Какая погода будет в Украине на выходных

Отметим, что 18 февраля по всей территории Украины будет влажная погода и шквальный ветер.

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